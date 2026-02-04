快訊》 網傳陳菊病危 高醫出面駁斥：目前穩定復健進步中

監察院前院長陳菊。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 監察院長前陳菊因腦血管阻塞等身體因素，住院休養已逾一年，而總統府也於上月28日發布總統令，監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊多次請辭，因此予以免職，並於本月1日正式生效。今日網路又傳出陳菊病危消息，高醫表示接獲不少媒體詢問。對此，高雄醫學大學附設中和紀念醫院今（4）日下午發表聲明駁斥相關說法，強調陳菊復健狀況穩定且持續進步。

高醫表示，陳菊前院長在高醫醫療團隊妥善照護下，目前整體復健狀況穩定且持續進步中，感謝社會各界的溫暖關心與祝福。

