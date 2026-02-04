快訊／網傳「台灣黑熊、藍鵲」新版台幣美圖瘋傳？央行急闢謠「假的」

財經中心／師瑞德報導

針對近日網路上瘋傳多張包含台灣黑熊、藍鵲、百合花等設計精美的「2026新版新台幣」圖案，中央銀行今（4）日緊急發布聲明澄清，相關圖片皆非央行發布，事實查核中心也證實均為AI生成。央行強調，目前的「台灣之美」改版主題票選活動僅以「文字」呈現構想，因真鈔設計涉及精密防偽線稿，無法短時間內完成大量樣張，呼籲民眾勿輕信或轉傳假訊息，並歡迎於2月13日前參與官方文字主題票選。（示意圖／PIXABAY）

近期網路上流傳多張設計精美的「新版新臺幣鈔券」圖案，內容包含台灣藍鵲、台灣黑熊、百合花與向日葵等樣式，引發民眾熱烈討論與轉傳。對此，中央銀行今（4）日嚴正澄清，相關圖片皆非央行發布，經事實查核機構檢測證實均為AI生成圖片。央行強調，目前的改版主題票選活動僅以「文字」形式進行，呼籲民眾勿信謠言。

僅文字票選無設計圖 央行：防偽線稿難速成

中央銀行表示，為推動新臺幣鈔券改版，已於本（115）年1月27日啟動「臺灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，預計持續至2月13日17時止。然而，該活動目前僅針對「和諧共榮」、「永續發展」、「島嶼生態」等12項主題構想進行「文字說明」與票選，官方並未公布任何具體的鈔券設計圖案。

針對為何不提供設計圖供民眾參考，央行發行局券幣科進一步說明，實體鈔券設計涉及高度精密的防偽需求，必須以繁複的「線稿」進行繪製，與網路上流傳的平面圖形稿或點稿截然不同。若要配合票選活動提供樣張，以12個主題、5種面額及正反兩面計算，需繪製多達120種樣式，設計師難以在短時間內完成。因此，現階段活動設計僅以文字描述主題意象，並未有實際圖像。

事實查核證實！網傳「2026新鈔」皆為AI生成

針對網路上瘋傳的「2026年新版鈔票樣式」，台灣事實查核中心也發布報告指出，經實際檢測相關圖片，發現這些包含百合花、台灣藍鵲等元素的設計圖，利用「Hive Moderation」、「Was it AI」等線上偵測工具分析後，結果均顯示有極高機率為AI生成圖像，並非官方設計稿。查核記者實際進入央行票選活動官網查證，也確認問卷頁面僅有文字選項，並無任何圖示。

勿轉傳未經查證訊息 籲民眾循官方管道參與

中央銀行呼籲，網路上各種假借票選活動之名流傳的鈔券圖案，皆非官方規畫內容，請民眾切勿輕信或轉傳，以免造成誤導。有關新臺幣鈔券改版的任何重要訊息，均會透過央行官方管道正式對外發布，請各界以官方公告為準。

同時，央行也提醒，「臺灣之美」系列鈔券面額主題票選活動將持續進行至2月13日，歡迎民眾把握時間踴躍上網參與，共同為新版鈔券的面額主題提供寶貴意見。

