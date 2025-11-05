快訊／網紅爆粿粿一毛薪水都沒給范姜 大尺度照這樣來的
男星范姜彥豐指控粿粿婚內出軌，而對象是棒棒堂王子（邱勝翊），網紅「玉米泉哥」昨晚爆料手握粿粿和王子的大尺度照片，今（5）晚又再爆料，稱范姜和粿粿一起工作，當初說會把薪水算好，但最後數十萬就這樣到現在都沒下落，而週刊的爆料原本是粿粿和週刊談獨家報導，結果她卻放鳥，最後週刊轉頭找徵信社，才爆出大尺度照。
網紅玉米泉哥今日22時爆料指出，當初粿粿跟范姜一起創立工作室時，表示會幫忙處理通告、會把薪水算好、工作室透明、連37元都會記帳，的確都有記帳，「 但有沒有給，那就是另一回事了」，范姜的錢工作室都拖著沒給，薪水和通告費根本沒影，粿粿的工作室一毛都沒給， 數十萬就這樣到現在都沒下落。
玉米泉哥續指，外面演給大家看的是「恩愛夫妻、雙燕同飛」， 結果真正起飛的只有粿粿，更痛批「還要演什麼『我很有錢我都在養范姜』這種台詞？ 拜託，當初如果范姜家底不夠硬，你會嫁？ 別裝清高，大家都不是第一天做人。」
至於週刊爆料部分，玉米泉哥說，原本是是粿粿自己要跟週刊談獨家報導，原本都談好了，結果她卻放鳥，週刊轉而找徵信社處理，大尺度照片就是這樣來的，「現在還在裝沒事、裝受害、裝雲淡風輕，我笑了。」
玉米泉哥全文如下：
獨家爆料 ! 家寧翻版是真的，粿粿也不遜色，
嘴再硬都一樣。
要告？要對線？要找人？
隨便，我本來就爛命一條，你們最好準備好。
當初粿粿跟范姜一起工作時都說得天花亂墜：
「會幫忙處理通告、會把薪水算好、工作室透明、連 37 元都會記帳。」
沒錯，的確都有記帳。
但有沒有給，那就是另一回事了。
范姜的錢工作室都拖著沒給!
薪水？通告費？別鬧了，那根本沒影。
粿粿的工作室一毛都沒給！
數十萬就這樣到現在都沒下落。
外面演給大家看的是「恩愛夫妻、雙燕同飛」。
結果真正起飛的只有我們粿粿公主，
飛得漂亮、飛得乾淨、飛得不提任何欠款的那種。
還要演什麼「我很有錢我都在養范姜」這種台詞？
拜託，當初如果范姜家底不夠硬，你會嫁？
別裝清高，大家都不是第一天做人。
再來說週刊那件事——
你們以為狗仔是憑空挖到？
不是，是粿粿自己原本要跟週刊談獨家。
週刊都談好了，結果她放鳥。
週刊直接臉綠、轉頭找徵信社處理。
大尺度照就是這樣噴出來的。
現在還在裝沒事、裝受害、裝雲淡風輕。
我笑了。
我手上的料不只一點點，
好笑的、荒唐的、黑的、反轉的——全都有。
甚至還有人排隊等著爆。
你要繼續演，我就繼續上。
你要繼續硬，我就繼續丟。
我們慢慢玩。
