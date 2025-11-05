快訊／網紅爆粿粿一毛薪水都沒給范姜 大尺度照這樣來的





男星范姜彥豐指控粿粿婚內出軌，而對象是棒棒堂王子（邱勝翊），網紅「玉米泉哥」昨晚爆料手握粿粿和王子的大尺度照片，今（5）晚又再爆料，稱范姜和粿粿一起工作，當初說會把薪水算好，但最後數十萬就這樣到現在都沒下落，而週刊的爆料原本是粿粿和週刊談獨家報導，結果她卻放鳥，最後週刊轉頭找徵信社，才爆出大尺度照。

網紅玉米泉哥今日22時爆料指出，當初粿粿跟范姜一起創立工作室時，表示會幫忙處理通告、會把薪水算好、工作室透明、連37元都會記帳，的確都有記帳，「 但有沒有給，那就是另一回事了」，范姜的錢工作室都拖著沒給，薪水和通告費根本沒影，粿粿的工作室一毛都沒給， 數十萬就這樣到現在都沒下落。

玉米泉哥續指，外面演給大家看的是「恩愛夫妻、雙燕同飛」， 結果真正起飛的只有粿粿，更痛批「還要演什麼『我很有錢我都在養范姜』這種台詞？ 拜託，當初如果范姜家底不夠硬，你會嫁？ 別裝清高，大家都不是第一天做人。」

至於週刊爆料部分，玉米泉哥說，原本是是粿粿自己要跟週刊談獨家報導，原本都談好了，結果她卻放鳥，週刊轉而找徵信社處理，大尺度照片就是這樣來的，「現在還在裝沒事、裝受害、裝雲淡風輕，我笑了。」

玉米泉哥全文如下：

獨家爆料 ! 家寧翻版是真的，粿粿也不遜色，

嘴再硬都一樣。

要告？要對線？要找人？

隨便，我本來就爛命一條，你們最好準備好。

當初粿粿跟范姜一起工作時都說得天花亂墜：

「會幫忙處理通告、會把薪水算好、工作室透明、連 37 元都會記帳。」

沒錯，的確都有記帳。

但有沒有給，那就是另一回事了。

范姜的錢工作室都拖著沒給!

薪水？通告費？別鬧了，那根本沒影。

粿粿的工作室一毛都沒給！

數十萬就這樣到現在都沒下落。

外面演給大家看的是「恩愛夫妻、雙燕同飛」。

結果真正起飛的只有我們粿粿公主，

飛得漂亮、飛得乾淨、飛得不提任何欠款的那種。

還要演什麼「我很有錢我都在養范姜」這種台詞？

拜託，當初如果范姜家底不夠硬，你會嫁？

別裝清高，大家都不是第一天做人。

再來說週刊那件事——

你們以為狗仔是憑空挖到？

不是，是粿粿自己原本要跟週刊談獨家。

週刊都談好了，結果她放鳥。

週刊直接臉綠、轉頭找徵信社處理。

大尺度照就是這樣噴出來的。

現在還在裝沒事、裝受害、裝雲淡風輕。

我笑了。

我手上的料不只一點點，

好笑的、荒唐的、黑的、反轉的——全都有。

甚至還有人排隊等著爆。

你要繼續演，我就繼續上。

你要繼續硬，我就繼續丟。

我們慢慢玩。

在 Threads 查看

