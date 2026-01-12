快訊／網紅翻車！雷虎怒轟Cheap沒專業 祭證交法天條捍衛商譽

財經中心／師瑞德報導

YouTuber「Cheap」這次真的惹上大麻煩了！Cheap日前發布一支探討樂天集團的影片，標題聳動提及「便當有蛆」，內容卻在後半段大篇幅點名上市公司雷虎科技（8033），影射其淪為特定股東的「金融操作工具」。此舉徹底惹火雷虎科技，公司今（12）日傍晚發布重訊，發出嚴正聲明駁斥，痛批Cheap惡意抹黑無人機國家隊成果，更直指其言論已涉嫌違反《證券交易法》操縱股價重罪，法務部門已完成蒐證，「絕對告到底」！

廣告 廣告

聊樂天便當竟扯「炒股」？雷虎氣炸反擊

Cheap在該支名為「樂天集團怎麼了？從豪擲20億到便當有蛆...」的影片中（約09:15-12:37處），將雷虎科技形容為「富爸爸變窮酸吱」，並使用「連虧多年」、「掛了幾十年」等強烈字眼。雷虎科技對此表示強烈不滿，認為影片內容指控公司涉及「先個人買、再叫公司接盤」的利益輸送情節，根本是「惡意虛構」。

雷虎強調，公司是正派經營的上市公司，所有資金與股權交易都受金管會監管，絕非任何個人或機構的金融炒作工具。對於Cheap將公司致力於技術研發的過程簡化為「題材炒作」，雷虎更是吞不下去。

否定「無人機國家隊」努力 雷虎：缺乏專業素養

針對影片中對無人機技術的質疑，雷虎科技反擊火力全開。聲明指出，公司近年積極響應政府政策，投入鉅資研發軍用商規無人機及無人艇，不僅多次通過國防部驗測，更在國內外大展秀出肌肉，技術實力有目共睹。雷虎痛批，創作者無視科技研發需要長時間投入，僅看短期股價就抹煞全體員工努力，這種論調不僅缺乏專業素養，更是對台灣國防自主產業的一大打擊。

不忍了！祭出《證交法》天條提告

最嚴重的是，雷虎科技認為Cheap的言論已非單純評論，而是意圖影響股價。公司引用《證券交易法》第155條第1項第6款，警告相關人士意圖散布流言影響股價，已構成「操縱股價犯罪」。

雷虎表示，法務部門已經將影片內容全數截圖蒐證，將對相關責任人提出「刑事加重誹謗」以及「違反證券交易法」之告訴，並附帶民事求償。這場上市公司與百萬網紅的法律大戰，勢必將在法院見真章。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

暴力噴出！紐約期金衝破4600美元 5000美元擋不住

開盤／3萬點大關站穩穩！台股開盤狂噴350點 這幾檔「漲停鎖死」

沒信用卡也能買血拼？隱藏版「支付黑科技」 回饋超多又能防詐騙

渣打馬2.6萬人熱血開跑！洪偉齊封王、日女將連霸 累積捐款破1.3億

