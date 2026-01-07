快訊／緊急事態！協尋中獎人 誰的800萬沒來領？

財經中心／師瑞德報導

誰是那位幸運兒？台彩急尋去年10月在南投竹山「七星大發財彩券行」中800萬的得主。兌獎期限只到下週一1月12日，剩最後5天！快翻翻家中舊彩券，撥打高額兌獎專線，別讓千萬富翁機會變廢紙。（AI製圖）

緊急！緊急！緊急事態！鄉親們注意，誰的800萬頭獎沒來領？台灣彩券公司今（7）日發出緊急尋人令，指出去（114）年10月11日開出的「今彩539」頭獎，獎金高達新臺幣800萬元，至今得主仍未現身。由於兌獎期限將在下週一（1月12日）截止，台彩呼籲曾在南投縣竹山鎮買彩券的民眾，趕快翻翻家中抽屜或錢包，別讓千萬富翁的機會變成了過路財神。

竹山「七星」開頭獎 800萬週一充公

台彩表示，這筆800萬頭獎是去年10月11日於南投縣竹山鎮的「七星大發財彩券行」開出。根據規定，中獎人必須在開獎日後的三個月內完成兌領，最後期限就是115年1月12日（星期一）。眼看距離截止日只剩下最後5天，這位幸運兒卻遲遲沒有出現，讓彩券行老闆與台彩公司都相當著急。

錯過槌心肝 快打專線預約領獎

「七星大發財彩券行」位於竹山鎮，當地香火鼎盛，過往也曾開出大獎。台彩特別提醒，若中獎人未在期限內領獎，這筆800萬獎金將全數充公，歸入公益彩券盈餘。為了避免發生「痛失800萬」的慘劇，台彩呼籲得主若發現手中的彩券中獎，請盡快撥打高額兌獎專線預約，把握這最後的黃金兌領時間，為自己的2026年送上這份超級大紅包。

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

