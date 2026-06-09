快訊／緊急通知！「這檔」浮溢價風險 配息金恐有變數
財經中心／師瑞德報導
近期市場交易熱絡，投資人加碼力道強勁，卻也隱含交易風險。國泰全球品牌50 ETF（00916）因短時間內買盤湧入，導致股價大幅偏離淨值，出現明顯溢價。國泰投信於6月8日正式發布重要公告，提醒投資人交易時務必關注折溢價資訊，並強調先前公告的預估配息金額僅供參考，實際金額將以第二次公告為準。
市場追價過熱 溢價風險不容小覷
國泰投信指出，當市場短時間內出現過度追價，導致次級市場籌碼供不應求時，就會發生ETF股價高於實際淨值的「溢價」現象。
雖然ETF擁有造市商進行初級市場申購來穩定價位，但投資人若不慎在大幅溢價時進場，買入成本將遠高於資產價值，一旦市場情緒回穩、溢價收斂，投資人即便股價未跌也可能面臨帳面虧損。因此，國泰投信呼籲投資人，在買進該檔ETF前，務必先行查看官網揭露的即時折溢價數據，審慎評估交易價格是否合理。
股市震盪加劇 法人建議靜待回穩
針對近期全球科技板塊的劇烈震盪，國泰投信分析，這波調整應視為市場估值的修正與擠泡沫的健康回檔，而非長線多頭行情的結束。美國強勁的就業數據顯示經濟根基依然穩健，AI基礎設施的實質需求亦未減弱。然而，面對目前震盪劇烈的金融環境，市場情緒傾向投機，投信建議投資人應將現金流安全與槓桿控管列為首要任務。
在市場波動加劇之際，切忌在流動性混亂時逆勢進場攤平，應耐心等待市場恐慌情緒宣洩，並聚焦於具備品牌優勢、客群穩定且獲利兌現能力強的大型企業，採取更為理性的階段性佈局策略，避免因為一時的獵心喜，導致短期投資績效與預期產生重大落差。
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你也買了嗎？ 00405A上市即破發40萬人上車
主動富邦台灣龍耀（00405A）於2026年6月9日正式掛牌，主打靈活調整的主動型操作，鎖定全球AI供應鏈爆發潛力。上市首日表現強勁，盤中成交量突破40萬張，成交金額逾38億元，漲幅達3.62%。該ETF採用Gain Alpha模型，精選獲利優於同業的領導企業，吸引大量追價買盤。專家提醒，新掛牌標的初期波動較大，投資人應留意籌碼沉澱狀況與追高風險，審慎評估長線獲利動能。
【高息ETF王者爭霸3】台股將迎除權息高峰...高股息ETF還香嗎？專家這樣看
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恐慌殺盤藏玄機？瑤姐出手 00981A逆勢加碼聯發科、金像電
[Newtalk新聞] 台股昨天(8日)讓許多人重新體會到什麼叫做「壓力測試」。盤中一度重挫近2,700點，不只融資族心驚膽跳，連長期投資人都開始懷疑：這波AI行情是不是要告一段落了？但市場有趣的地方就在於，同樣的下跌，有人在逃命，也有人在撿便宜；有人選擇觀望，也有人正在逆勢出手。當多數人的目光都放在指數跌了多少點時，真正值得觀察的，往往是大資金此刻正在做什麼。 尤其是在恐慌最濃的時候，主動式ETF經理人的每一筆加碼動作，都可能透露出他們對後市最真實的判斷。 以下是投資人臉書粉專「籌碼小哥葛」昨天(8日)解析追蹤內容： 「台股昨天(8日)盤中一度跌了快2,700點，創下史上最大盤中跌點！有人覺得 AI泡沫正式破了，有人趁跌在想要不要加碼，有人定期定額扣到懷疑人生，也有人預測今晚美股反彈明天就沒事。各種聲音同時出現，很正常—每次大跌都這樣….. 先回到昨天說的兩個訊號—台積電守不守、外資空單縮不縮！ (8日)台積電從盤中最深跌近 5%，收盤收斂到 2.96%，收在 2,295元，守住了。外資台指期淨多單 3,524口，空單在縮。盤中跌幅從2,700點最終收斂到 1,568點，有資金在另一