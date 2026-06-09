快訊／緊急通知！「這檔」浮溢價風險 配息金恐有變數

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財經中心／師瑞德報導

近期市場交易熱絡，投資人加碼力道強勁，卻也隱含交易風險。國泰全球品牌50 ETF（00916）因短時間內買盤湧入，導致股價大幅偏離淨值，出現明顯溢價。國泰投信於6月8日正式發布重要公告，提醒投資人交易時務必關注折溢價資訊，並強調先前公告的預估配息金額僅供參考，實際金額將以第二次公告為準。

市場追價過熱 溢價風險不容小覷

國泰投信指出，當市場短時間內出現過度追價，導致次級市場籌碼供不應求時，就會發生ETF股價高於實際淨值的「溢價」現象。

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雖然ETF擁有造市商進行初級市場申購來穩定價位，但投資人若不慎在大幅溢價時進場，買入成本將遠高於資產價值，一旦市場情緒回穩、溢價收斂，投資人即便股價未跌也可能面臨帳面虧損。因此，國泰投信呼籲投資人，在買進該檔ETF前，務必先行查看官網揭露的即時折溢價數據，審慎評估交易價格是否合理。

股市震盪加劇 法人建議靜待回穩

針對近期全球科技板塊的劇烈震盪，國泰投信分析，這波調整應視為市場估值的修正與擠泡沫的健康回檔，而非長線多頭行情的結束。美國強勁的就業數據顯示經濟根基依然穩健，AI基礎設施的實質需求亦未減弱。然而，面對目前震盪劇烈的金融環境，市場情緒傾向投機，投信建議投資人應將現金流安全與槓桿控管列為首要任務。

在市場波動加劇之際，切忌在流動性混亂時逆勢進場攤平，應耐心等待市場恐慌情緒宣洩，並聚焦於具備品牌優勢、客群穩定且獲利兌現能力強的大型企業，採取更為理性的階段性佈局策略，避免因為一時的獵心喜，導致短期投資績效與預期產生重大落差。

國泰00916因過度追價出現大幅溢價，國泰投信公告提醒預估配息非最終金額，且溢價時進場將損害投資績效。法人指出近期科技股震盪屬健康回檔，建議投資人檢視即時折溢價資訊，控管槓桿並避免盲目攤平，耐心靜待市場情緒回穩。（AI製圖）

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內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

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