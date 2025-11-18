快訊／緬甸華僑傳教士利刃殺妻！犯案自首：不知為何動手 投案畫面曝光

記者羅欣怡／桃園報導

64歲李姓緬甸華僑自稱是傳教士，昨不明原因殺害妻子後自首。（圖／翻攝畫面）

在台灣娶妻生子的64歲李姓緬甸華僑昨（17日）突然在中壢住處持鈍器和利刃攻擊羅姓，不過李男對為何殺妻也說不出所以然，加上其涉犯殺人重罪，且自承每年有多次出境泰國傳教之情形，經桃園地檢署聲押，桃園地院在今天（18日）裁定羈押。

桃園地檢署表示，李姓男子昨天上午8時許在中壢區住處砍殺羅姓妻子（56歲），犯案後自行前往派出所自首，案經轄區中壢警方通報後，旋即指派杜敏瑜檢察官偵辦，經檢察官率同法醫前往相驗及至現場勘查蒐證，並訊問李男及相關證人後，因涉犯殺人罪嫌，罪嫌重大，有逃亡及滅證及之虞，昨天向桃園地院聲請羈押，並持續追查殺妻動機。

桃園地院認為，李男雖坦承犯行，但所涉為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之重罪，況其為緬甸華僑，在緬甸有親屬，自承每年有多次出境泰國傳教之情形，自有相當理由認其有逃亡之虞，裁定予以羈押。

