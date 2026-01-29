快訊／總召換人當？蔡其昌宣布登記參選黨團幹部 柯建銘：不要急

記者詹宜庭／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘回應蔡其昌登記參選黨團總召。（圖／資料照）

立法院第四會期延會到31日休會，民進黨團23日行文黨籍立委辦公室，徵詢參選民進黨團三長意願，登記於30日截止，預計下會期開議的黨團大會投票選出幹部。除了「萬年總召」柯建銘公開表明競選連任，民進黨立委蔡其昌今（29日）也宣布登記參選。對此，柯建銘受訪回應，照程序走，就協商，不要急；媒體追問「那結果何時出來？」柯建銘則說，「還早啦！」

蔡其昌稍早在社群平台發文表示，這段時間，陸續收到許多黨內前輩、基層同志與朋友的關心與鼓勵，希望他能在這個階段，多分擔一些責任。對每一份信任與期待，他都放在心上，也心懷感謝。他並不是一個習慣談論位置或角色的人。對他來說，任何工作都更像是一段陪伴的過程，在不同的崗位上，都要把人民賦予的工作做好。也正因如此，面對大家的勸進，他其實思考了很久的時間。

蔡其昌強調，民進黨走到今天，靠的是一代代前輩的努力與付出，前輩的經驗與堅持，都是重要的資產；而年輕世代的投入與承擔，則是政黨繼續前進的力量。在不同階段，有不同的人在不同的位置承擔，這是自然，也值得珍惜的。因此，在大家的勸進與鼓勵之下，他選擇站出來登記。這個決定，不是出於競逐，而是希望回應大家的信任與期待，希望能讓大家更團結、更有共識。無論結果如何，他都會尊重黨的民主機制，與大家並肩同行。對我來說，最重要的不是個人的角色，而是大家能不能一起，把國家照顧好，把該做的事做好。

針對蔡其昌登記參選，柯建銘受訪回應，照程序走，就協商，不要急；媒體追問「那結果何時出來？」柯建銘則說，「還早啦！」

