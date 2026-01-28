快訊／總統府發布總統令！監察院長陳菊請辭獲准 2月1日生效

總統府於今下午正式發布總統令，宣布監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，予以免職。（翻攝自臉書@陳菊）

總統府於今（28日）下午正式發布總統令，宣布監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，予以免職，該人事令將於中華民國115年2月1日起生效。這也意味著陳菊因健康因素長期休養後，將正式卸下監察院長職務。

回顧陳菊的病情發展，她2024年底因重感冒前往醫院就診，順道進行例行性健康檢查時，意外發現右側腎臟長有1顆約3.5公分的腫瘤。雖然隨即安排手術並順利切除，但在原定出院的前1天，陳菊突然出現右下肢無力症狀，經院方緊急檢查後，確診為左側腦血管阻塞。自此，她便入住高雄醫學大學附設醫院接受治療與復健，住院休養迄今已逾1年。

廣告 廣告

在陳菊長期住院期間，外界曾對其薪資領取狀況提出質疑。對此，監察院先前已澄清，陳菊院長的病假程序均依規定辦理，且她在請假期間每月均主動放棄約36萬餘元的薪資。

據了解，陳菊過去曾向總統賴清德表達請辭意願，但當時並未獲准，直到今日總統府正式發布免職令，確認其辭呈獲准。

更多鏡週刊報導

田馥甄的愛店！高雄老江紅茶牛奶年終出爐 店長最高抱回141萬元

豪門醜聞+1！才爆淫魔案哈佛前校長戀情 中國名媛當二奶「瞞元配辦滿月酒」

凱特王妃罕綁「辮子頭」亮相！ 12歲喬治王子一句話讓她學會「放手玩」