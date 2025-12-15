快訊／總統挺政院不副署財劃法：卓堅決阻止違憲亂政法案生效
行政院長卓榮泰不副署藍白立委修正過後的財劃法修正案，此舉等同不執行對立法院三讀通過的法案。晚間總統賴清德透過錄影方式發表談話，認為卓榮泰堅決阻止違憲亂政法案生效，展現對憲法的忠誠，並表示若濫權的法案都通過並且生效，不是民主的展現，這是對民主的侵蝕，更是將臺灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。
賴清德談話全文
各位國人同胞，大家好。這段時間以來，大家都很關注明年度中央政府總預算案的審議進度，以及《財政收支劃分法》和反年金改革的修法，因此，今天上午我特別邀請行政、立法、考試三院院長來總統府茶敘。
我深切期盼能夠透過會面交流，各院共同找出一個符合憲法權力分立、合乎財政紀律、維護世代正義，並確保國家永續發展的最佳方案。比較可惜的是，立法院韓國瑜院長今天並未出席。
身為總統，我的職責不僅是推動國政，更是依據憲法守護這個國家的民主體制，保護每一位國民現在與未來的生存發展。
因此，面對當前的憲政情勢，我必須清楚地向國人說明我們正面臨什麼樣的風險，以及我將如何帶領政府守護民主、守護全體國人的權益不受傷害。
第一、財政失衡、重大國政停擺的危機。讓地方政府有更多資源推動建設、照顧人民，始終是我們共同的目標。
但是，根據在野黨強行通過的財劃法版本，一旦開始實施，中央政府明年將被迫舉債高達5,638億元，未來也勢必年年如此。這不僅直接違反《公共債務法》的上限規定，更將導致政府財政瀕臨崩潰。
這不是單純的數字遊戲，這意味著：過去幾年，國家在長照、幼托、青年教育、經濟發展和國防安全的重大國政項目，都將面臨難以推動甚至停擺，而每年被掏空的數千億國家資源，則淪為胡亂分配下，缺乏監督、沒有施政項目的空白支票。
第二、年金改革不能走回頭路。過去我們推動年金改革，目標只有一個：確保年金永續，讓世世代代都領得到。但是上週五，反年改的法案也在立法院被強行通過。
大家都應該記得，馬前總統在2013年示警年金制度再不改革，就像一定會墜崖的火車。後來在蔡前總統的領導下，我們集眾人之力，在2018年成功地讓這列火車步上正軌，然而，現在這列火車又被轉向衝向懸崖。
各位國人同胞，這個反年改的法案實施後，我們的年金將提早破產，全體國人必須額外付出將近7千億元來填補年金基金缺口，平均每位國人要付出3萬元，但勞保、農保和國民年金，以及許多重大的福利施政，將因此成為犧牲品。
第三、濫權立法正為國家和國人帶來前所未有的威脅。不僅是財劃法與反年改的修法，更令人憂心的是，現在國會正強行推動的還有一系列對國家、國人帶來重大威脅的「濫權立法」。
這一連串的修法行動缺乏朝野充分討論，甚至違背憲政原則。
我們看到，再過兩個多禮拜就是2026年，但明年度的中央政府總預算案，到現在都還沒有開始審議。
最近，印太周邊的情勢，因為中國的各種單邊威脅而進一步升高，攸關我國提升戰力的國防特別預算案，卻被刻意擱置，政府的重大施政、國家安全的強化面臨停擺。
在全球供應鏈重整、排除紅色風險的當下，在野黨強行推動了《離島建設條例》的修法，要讓中國的資金、產品，在我們的離島「洗產地」；他們也提出了《國籍法》的修法，讓來自中國的新住民在擔任公職時，可以免除必須單一效忠我國的義務。
在全民厭惡貪污、期待廉政的同時，在野黨正推動修法，除了讓5萬元以下的貪污免除刑責，也將貪污助理費的行為除罪化，甚至更立法要把公費助理的經費直接納入立委的私囊，助理的權益將無從保障。
另外，選舉的公正攸關民主運作，但在野黨正在強行推動的法案還有《總統副總統選舉罷免法》，企圖將初選的賄選行為合法化，同時修改《公職人員選舉罷免法》，讓受到緩刑的罪犯可以繼續參選，進而左右國家的施政方向。
各位國人同胞，這一系列正在加速推動的濫權立法，釋放了一個危險的訊號，那就是如果這些法案都通過並且生效，臺灣的安全、臺灣的民主、臺灣的經濟、國人的權益，以及社會的公平正義，都將陷入立即的危機。這不是民主的展現，這是對民主的侵蝕，更是將臺灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。
過去九年多來，政府始終堅守財政紀律，我們把每一分錢都花在刀口上。因為對改革的堅持、對財政穩健的努力，國家經濟開始大幅發展，從2017年連續八年收支賸餘，在2019年告別了22K；我們將長照據點從700多個增加到15,000多個；我們推動了交通建設、落實了「0-6歲國家一起養」、高中職全面免學費、補助私立大專校院學生學雜費，以及推動租金補貼。
這些成果是基於穩健的財政與精確的計算，是為了幫下一代打好基礎，而不是為了政治利益去揮霍未來。但這一切都面臨重大的風險。
各位國人同胞，臺灣已經是全球民主陣營的關鍵樞紐，我們的穩定牽動著世界。我們不能容許錯誤百出的法律削弱臺灣的競爭力，更不能讓國際社會對臺灣失去信心。
身為總統，面對此一憲政時刻，我必須維護憲政體制、守護國家、保護人民。
考量立法院強行通過的財劃法，對憲法權力分立、對國家財政、對國民權益，都將造成重大且立即的傷害。今天，行政院卓榮泰院長依據憲法第37條所賦予的權力，已經決定不予副署，堅決阻止違憲亂政法案生效，展現對憲法的忠誠、維護國家及全民福祉的決心。我支持這樣的決定。
我也要在此向立法院提出最誠摯、但也最嚴正的呼籲：請即刻撤回這些傷害國家、違背憲法精神的爭議法案。
面對此一新的憲政情勢，我要重申，我願意依據《憲法增修條文》第4條第3項之規定，以及憲法法庭所揭示的合憲方式，赴立法院進行國情報告。
各位國人同胞，我們不能讓辛苦建立的民主憲政遭受破壞，不能讓得來不易的改革走回頭路，不能容許財政紀律毀於一旦。這不是為了哪一個政黨的利益，而是為了臺灣的生存，為了我們子孫的未來。
捍衛憲政秩序，就是捍衛民主臺灣；守住財政紀律，就是守住國家的命脈。
我要邀請所有國人與我一起堅守這條防線。讓我們共同為國家的發展努力，讓臺灣繼續在世界舞台上昂首前進。
