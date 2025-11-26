快訊》總統賴清德親口證實中國2027年武統台灣 今開國安會議提出應對方案

總統賴清德本日召開國安高層會議，並親口公開證實中國目標2027年武統台灣。（圖片來源／總統府提供）

中國始終未放棄武統台灣，不過其武統時間表向來眾說紛紜，不過總統賴清德本（26）日親口證實，中國目標在2027年武統台灣，因此他今日特地召開國安高層會議，並具體提出「守護民主台灣國安行動方案」。

總統賴清德本日臨時召開記者會，他在會中親口證實，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高在台灣周邊的演習及灰帶侵擾，企圖「以武逼統」、「以武逼降」，併吞台灣；而中國對台灣、對印太區域的威脅也正在加劇，在日本、在菲律賓，在台海周邊，各類型的軍事侵擾、海上灰色地帶、假訊息認知操作等複合威脅不斷，讓我國在內的區域各方深感不安與困擾。

賴清德表示，北京當局近來全面推進企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」的相關行動，已經對我國國家安全以及台灣的自由民主帶來嚴重威脅，所以今天稍早召集了國安高層會議，就當前國家安全情勢，聽取國安團隊簡報，並研擬了兩項「守護民主台灣國家安全行動方案」作為具體的因應策略。

不只武力犯台，賴清德：中國正加大統戰滲透

賴清德也說，在武力之外，中國正升高法律戰、心理戰、輿論戰，企圖在世界上消滅台灣主權，更藉「反獨促統」及「跨境鎮壓」，企圖蠶食鯨吞中華民國政府的管轄權，形塑對台灣實質「治理」的假象；同時在台灣內部，中國正加大統戰滲透與分化，混淆國人的國家認同，削弱我們的團結，以強加實踐他們主張的「一國兩制台灣方案」、「『愛國者』治台」目標。

「這些作為，目的都是要把自由繁榮、在世界舞台發光發熱的「民主台灣」，關進威權專制的「中國台灣」裡，達成併吞台灣，稱霸、宰制印太區域的野心」，賴清德因此表示：「因應前所未有的嚴峻情勢，國安團隊已經規劃兩大行動方案，全面應對迫切的國安威脅，全力守護民主台灣。」

賴清德定調現狀：中華民國和中華人民共和國互不隸屬

賴清德強調，「民主台灣」是一個主權獨立的國家，國人及國際友人稱呼我們國家為中華民國、台灣或中華民國台灣；中華民國和中華人民共和國互不隸屬；台灣主權不容侵犯併吞，中華民國台灣的前途由2,300萬台灣人民決定；這就是我們要捍衛的現狀。

基於以上，賴清德表示，堅決反對中國扭曲聯大2758號決議、利用二戰歷史文件竄改史實，妄稱台灣屬於中華人民共和國的一部分。他也更高度警惕，中國在加快「武統台灣」軍事整備的同時，更在國際、兩岸及各領域，加大推進假和平為名的「強制性統一」，企圖把台灣變成中國管轄的一部分。

賴清德說，國家安全沒有妥協的空間，國家主權和自由民主的核心價值，是我們立國的根本，無關意識形態之爭，更不是「統獨之爭」，而是我們要捍衛「民主台灣」、拒絕臣服為「中國台灣」之爭，這就是台灣人民的共同立場。

一號行動方案：全面建構民主防禦機制

賴清德接著介紹第一個行動方案即「全面建構民主防禦機制」，其中包括5個具體行動：第一，國安團隊將偕同相關部門成立常態性專案小組，以「『民主台灣』vs.『中國台灣』」為主軸，研擬行動計畫，透過國際及國內的戰略溝通、歷史敘事、反制法律戰等多元手段，結合全社會及友盟國家，向全世界展現我們守護「民主台灣」、堅定維護現狀的決心和意志，全面反擊北京的霸權作為。

第二，行政院將評估在各項重大施政及選舉期間，中國的介入干擾與可能衝擊，藉由事實揭露及正確資訊的充分流通，加強各界對北京干預我國內部事務、推進「強制性統一」的認識與警覺，強化我們的國家認同，團結內部一致對外。

第三，今年三月發布實施的因應中國統戰滲透及國安威脅的十七項策略，已經有初步成效，政府將持續落實執行，並加速推動國安十法立法及相關行政措施，強化國家安全的維護。

第四，對於中國對台灣人民的跨境鎮壓，行政院將偕同國安會採取具體措施、有效的反制作為，包括：建立受害者通報連繫及保護機制；加強與友盟國家與國際組織的戰略溝通，強化跨國合作保護潛在受害者；健全法制，對協助中國進行跨境鎮壓，傷害國家和國人的在地協力者，一定給予嚴懲。

第五，歷來所有民調都顯示，國人壓倒性反對中國設定統一的「一國兩制台灣方案」，我們應該透過政府政策宣示、立法院決議、政黨及民間團體之集體作為，共同確立「一國兩制台灣方案」是台灣社會不可碰觸之紅線，並在此基礎上，對國內政黨、法人團體、民間社團等與中國進行交流及政治對話，建立制度性規範，以民主治理及透明化原則，杜絕中國利用台灣內部矛盾，推進「強制性統一」。

二號行動方案：全方位打造國防關聯產業

賴清德接著介紹第二個行動方案即「全方位打造國防關聯產業」。他表示，因應全球國防發展趨勢，按照北約標準，明年度國防預算將超過GDP 3%；並且在2030年前，達到GDP 5%，展現我們守護國家的決心；國安會將會同國防部及相關部會，以「投資國防，及投資和平，投資台灣經濟未來」的理念，強化社會溝通，凝聚共識，爭取國人的支持與認同。

為了籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，賴清德指出，國防部已完成《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》及預算的規劃，預計在未來8年投入1兆2千5百億元的經費，來建構「台灣之盾」、引進高科技及人工智慧、提升國防自主，打造具備三大特色的先進防衛作戰體系。

對此，賴清德表示，行政院將會完備條例審查並函送立法院，並請財政部、主計總處妥適規劃財源，做好財務管理，避免排擠其他預算；而國防部將全面優化、健全裝備採購的相關機制，加速各項裝備獲得及建軍期程，落實防弊、避免延宕，並且全力就兵力結構優化、新式訓練、戰術、後勤支援等革新配套，全面而即時到位。

賴清德也指出，政府將儘速訂定國防及軍工產業發展的行動方案，並在此基礎上，研擬全面提升台灣產業及經濟的推動計畫；同時為了與友盟國家合作打造非紅供應鏈，政府將強化高科技的保護管制，全面落實對高科技的保護與運用。

