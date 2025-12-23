快訊／繳稅啦！官方版「網紅討稅指南」出爐 不想被國稅局盯上快看這

財經中心／師瑞德報導

財政部發布網紅課稅震撼彈！YTR、直播主收入全列「執行業務所得」，關鍵看觀眾在哪：台灣觀眾算100%境內所得，外國觀眾打5折。最狠的是2026年起平台強制扣繳，金流全透明！115年6月底前補報免罰，網紅們皮繃緊，避稅之路堵死了！（AI製圖，情境模擬）

官方攤牌！網紅查稅玩真的

財政部喊著要對網紅課稅這件事，早就不是新聞了，但過去總是只聞樓梯響，界線有些模糊。直到今天，財政部終於不再只是「說說而已」，正式端出了一份超詳盡的「網紅討稅指南」！這份新發布的作業規範，等於是官方正式向所有 YouTuber、直播主、Podcaster 宣告：國家對數位變現的遊戲規則已經定好了，各位靠網路吃飯的朋友們，皮真的要繃緊了。

收入定性：屬「執行業務所得」

首先，最核心的定調在於收入的屬性。未來只要你是個人經營者，自己在平台上創設帳號、拍片、寫文章，並且是獨立負擔成本與風險的，那麼你從平台拿到的所有分潤：不管是廣告費、付費訂閱、還是粉絲的抖內打賞，在稅務上統統被歸類為「執行業務所得」中的「表演人」類別。

計算優惠！善用45%費用率

這其實對網紅來說有個務實的計算基礎，意味著你在申報時，可以扣除拍片買器材、租場地等實際成本；如果你懶得一一記帳，也能直接套用財政部頒定的費用率（目前表演人通常是45%）來計算所得，不用把全部營收都當成淨利來繳稅。

關鍵判準！觀眾在哪決定稅基

不過，網路世界無遠弗屆，賺美金、賺日幣該怎麼拆帳？財政部這次給出了一個非常明確的切割標準，也就是看你的「觀眾在哪裡」。依照新規定，如果你的觀眾都在台灣，那這筆收入毫無懸念100% 都要算作國內所得繳稅；但玄機在於跨境流量，如果你的影片紅到了國外，雖然你在台灣剪片（創作地在境內），但觀眾是在海外觀看（勞務提供地在境外），那麼這部分的收入就可以打五折，只認定50% 是國內來源所得。

實例試算！境外收入打五折

舉個例子，假設你賺了10萬，其中2萬是外國觀眾貢獻的，那這 2萬只有一半（1萬）會被計入台灣的課稅基礎，剩下的則歸類為海外所得。這種算法雖然精細，但也意味著網紅們未來得更清楚掌握自己的後台數據分析。

殺手鐧！2026年起平台強制扣繳

為了確保這些稅收一毛都跑不掉，財政部也祭出了殺手鐧：要求平台負起「扣繳」責任。從民國115年（2026年）1月1日開始，不管是台灣本土平台，還是有在台灣登記稅籍的境外平台，在發錢給網紅的時候，就得先幫國稅局把稅扣下來，並開立扣繳憑單。這等同於讓金流完全透明化，國稅局將直接掌握你的收入源頭，過去那種想透過海外平台隱匿收入的操作空間將大幅壓縮。

最後機會！半年輔導期免罰

當然，新規定上路總需要適應期，財政部也算是展現了誠意，設立了一個「輔導期」。在115年6月30日之前，如果你或平台因為不熟悉新制而漏報或沒扣繳，只要主動誠實補辦，政府都將「既往不咎」、免予處罰。總歸一句，網紅經濟正規化的時代已經來臨，與其心存僥倖，不如趁著這段緩衝期趕快把稅務邏輯搞清楚，才是長久經營之道。

官方版「網紅討稅指南」5 大關鍵重點，攸關您的荷包，請務必詳讀：

1、收入定性明確化：

個人網紅自平台取得的廣告分潤、訂閱費、打賞等，統一視為「執行業務所得」（表演人），可減除成本或適用 45% 費用率。

2、境內外收入黃金切割率：

台灣觀眾：100% 視為我國來源所得。

境外觀眾：若在台灣創作但觀眾在國外，採簡易認定，50%視為我國來源所得（需課稅），另 50% 為海外所得。

3、平台強制扣繳機制：



自115 年（2026年）1月1日起，境內及有稅籍之境外平台，給付網紅收入時需負責預先扣繳稅款並開立憑單。

4、境外平台廣告也要稅：

境外平台若播放廣告給台灣「免付費觀眾」看，該廣告收入視為在台銷售勞務，平台需繳納營所稅。

5、輔導期免罰條款：

在新制上路初期給予緩衝，115年（2026年）6月30日前，若未依規定扣繳或申報，只要主動補辦，免予處罰。

