快訊》繼上海場無預警喊卡 日本天后濱崎步亞巡澳門站演唱會也提前取消

日本流行樂壇天后濱崎步（Ayumi Hamasaki）的亞洲巡演之路再遇波折，繼11月底上海場、在演出前一天臨時喊卡後，濱崎步9日晚間透過社群宣布，原定明年1月10日舉行的澳門站演唱會，如今也提前確定取消。這場演出原定是她亞洲巡演的最終站，消息一出立即令許多粉絲錯愕不已。

濱崎步在社群發文，貼出一份附有親筆簽名的日文聲明，聲明中指出，原定於 2026年1月10日舉行的「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am-ep.2-」澳門最終場，在經紀公司Avex與主辦方協商後，因考量「諸多因素」決定取消。

面對接二連三的取消風波，濱崎步展現對粉絲的重視。她用英文在社群寫下，對各地粉絲致上最誠摯的歉意，並感性喊話歌迷、強調自己絕不會放棄演出，「總有一天會實現演出，我們的羈絆是永遠的。」

「繼上海公演後，再次讓大家感到巨大的悲傷並造成困擾，且亞洲各地粉絲支持的這次巡演，最終無法將『最終場』呈現給大家就此結束，我和全體工作人員都感到非常遺憾與不甘。」

為了彌補粉絲的遺憾，濱崎步在聲明中還公布具體的補償措施。她承諾，持有上海場及澳門場門票的觀眾，將可獲得預計於2026年舉行的大型體育館巡演優先購票權。

