快訊／續創新高！台積電5月營收 年增破三成
台積電今（10）日公佈2026年5月營收，2026年5月合併營收約為新台幣4,169億7,500萬元，較上月增加了1.5%，較去年同期增加了30.1%。累計2026年1至5月營收約為新台幣1兆9,618億400萬元，較去年同期增加了30.0%。
台積電股價今日開低走低，股價下跌50元（2.17%)，收在2255元，失守月線。
（封面圖／東森新聞）
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