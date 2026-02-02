快訊／羅友志父親驟逝！享壽81歲 本人哽咽吐心聲：還來不及和解

政治中心／陳慈鈴報導

資深媒體人羅友志父親驟逝，享壽81歲。他本人公開這項消息，並PO出一段影片，哽咽吐露真實心聲。面對父親的離開，他哭得和孩子一樣，同時也對於兩人無法完全和解一事感到遺憾。

羅友志於臉書表示，父親在1月30日凌晨走了，享壽81歲。家中決定讓父親在家裡過年，元宵節後再送最後一程。

羅友志坦言，其實自己跟父親的關係並不好，「雖然在去年已經在心裡漸漸跟他和解了…但是，他的離開，在那一刻，卻讓以為『我應該不會掉一滴眼淚』的妄想，狠狠打了一巴掌…」。

「我哭得跟小孩子一樣…。」羅友志說，來不及完整和解，原來，長子有「守夜」的義務，每個晚上，自己都會跟父親對話…，讓幾年來，因為誤會的偏執、內耗…無法溝通的無力感，趁父親「沒辦法說話」，好好跟自己對話…。

羅友志也向外界報平安，「我很好，請大家寬心…。」此外，他還PO出一段影片，感嘆父親一生其實活得很辛苦，走了也許是最好的放下。「你都放下了，我們也都應該放下了。」

