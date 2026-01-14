快訊／美伊衝突一觸即發？川普恐「24小時內對伊朗動武」 美軍撤離中東基地人員

隨著美伊關係持續緊張，外媒引述官員指出，美國總統川普可能在短時間內對伊朗採取軍事行動，中東局勢備受關注。（翻攝自X）

中東局勢持續升溫！根據《路透社》引述多名歐洲與以色列官員說法，美國總統川普（Donald Trump）可能在未來24小時內對伊朗採取軍事行動。隨著美軍開始撤離部分中東基地人員，加上伊朗國內抗議活動遭強力鎮壓的消息曝光，區域安全情勢備受國際社會關注。

川普是否將對伊朗動武？ 歐洲與以色列官員釋警訊

多名不具名的歐洲官員於昨（14日）晚間透露，美方近期動向顯示，美國可能在短時間內對伊朗發動軍事打擊。不過，行動方式、範圍與目標仍不明朗，相關單位尚未對外正式說明。

廣告 廣告

另有以色列官員向媒體指出，川普已決定介入伊朗局勢，但具體時間點與行動規模仍待進一步觀察。外界分析，區域緊張升高，可能促使美國加快應對步調。

美軍為何撤離中東基地人員？ 預防性安全措施曝光

《路透社》引述美國匿名官員報導，基於安全考量，美方已開始從中東部分關鍵基地撤離非必要人員，以降低風險暴露。相關行動正值區域局勢不穩之際，被視為預防性措施。

此外，《美聯社》報導指出，伊朗高層官員近期曾對中東美軍基地發出威脅，導致駐卡達美軍部分人員接獲撤離通知。美方官員強調，撤離行動屬於防範性質，至於是否為強制撤離、涉及人數及單位，基於安全理由未對外公開。

伊朗國內情勢惡化？ 人權組織公布傷亡數據

總部位於挪威的非政府組織「伊朗人權」（Iran Human Rights, IHR）指出，伊朗安全部隊近期鎮壓反政府抗議行動，已造成至少3,428人死亡，另有超過1萬人遭到逮捕。該組織表示，相關數據顯示伊朗國內局勢高度動盪。

分析人士指出，伊朗內部情勢發展，可能成為影響美國後續政策與軍事決策的重要變數之一。

美伊關係下一步？ 全球高度關注白宮動向

在美伊關係持續緊繃之際，國際社會密切關注華府是否將進一步升高軍事行動。川普是否會正式下令對伊朗動武，以及區域衝突是否擴大，成為當前全球關注的焦點。

更多鏡週刊報導

「同事們非常痛苦、疲憊和恐懼」 德黑蘭醫師淚揭伊朗血腥鎮壓蓄意「爆眼」恐怖策略

伊朗血腥鎮壓！屍體倉庫堆滿黑袋 17歲青少年抗議遭爆頭...腦漿噴一地「死因還被造假」

快訊／抗議遍地、關稅壓境...川普下最後通牒 「發布安全警報」美國公民被令立即撤離