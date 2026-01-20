快訊／美光買廠後 力積電重訊澄清「這件事」

財經中心／廖珪如報導

力積電（6770）受惠於美光購廠，以及因雙方合作有望閃避美國對非美記憶體課徵 100% 關稅的「空襲警報」，今（19）日股價仍受市場追捧。然而，針對市場傳出的技術授權細節，力積電於昨日晚間緊急發布重大訊息（重訊）進行說明，以正視聽。

重訊嚴正澄清：媒體報導美光 1y 奈米技術授權內容純屬臆測

力積電於 1 月 19 日針對某媒體報導「DDR4 供需投下變數，美光授權 1y 奈米 DRAM 助攻力積電」一事提出反駁。該報導指出：「據消息顯示，美光已停產的 1y 奈米製程將授權給力積電，意味著力積電在大廠助力下，DDR4 量產將如虎添翼，為後勢營運注入成長大補丸。」

廣告 廣告

力積電對此發出重訊強調，有關售廠及其他合作事宜，目前僅止於 1 月 17 日同步公布的「意向書（LOI）」階段，具體細節仍待後續協商與正式簽約後方能確定。公司表示，為免外界被臆測性新聞誤導，特此澄清。

調研機構觀點：產能升級對力積電具戰略意義但仍須待正式簽署

調研機構 TrendForce 觀察，此次銅鑼廠收購案對力積電的長遠意義在於技術升級。由於其現有 DRAM 產能主要採用 25nm 與 38nm 製程，導致 DDR4 產線暫時受限於容量較小的產品。力積電副總經理暨發言人譚仲民再次強調，雖然美光收購計畫與長期代工關係已定，但關於製程授權的特定內容與時程，仍須待進一步協商。公司呼籲投資大眾應以公開資訊觀測站之正式公告為準，避免受到市場推測性傳言影響。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

每天領一千獎勵金 申請辦法曝光

熱門股／國防特別條例解密 採購帶飛16台股

熱門股／美光加持力積電避關稅？ 報告曝光

