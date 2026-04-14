快訊／美內華達州規模5.7強震！半小時內連9起餘震

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（圖／東森新聞）





美國內華達州（Nevada）於當地時間14日晚間發生中型地震。根據地震觀測資訊顯示，這起地震規模為5.7，發生時間為當地時間晚間6時29分（台灣時間4月14日上午9時29分）。

震央位於內華達州銀泉（Silver Springs）東南東方約20公里處，震源深度僅10公里，屬於極淺層地震。

淺層地震搖晃感明顯 後續餘震不斷

由於震源深度較淺，地震發生後，當地民眾可感受到明顯搖晃。在規模5.7的主震發生後，該區域又陸續發生多起餘震，規模介於3.7至2.8不等，目前累計至少已發生9起地震。

災情狀況待確認 內華達州西部地震活動頻繁

內華達州西部因鄰近加州地震帶，向來被歸類為美國地震活動較頻繁的區域之一。至於此次地震是否造成災情、建築物受損或人員傷亡，目前仍有待當地政府及相關單位進一步調查與確認。

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