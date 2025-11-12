美共和黨眾院領袖預計台灣時間早上8時投票 結束政府停擺僵局
已經持續六週的美國聯邦政府停擺問題，在美國國會參議院通過臨時預算法案後，現在就等眾議院投票通過，方能重啟政府。眾議院共和黨領袖史卡利塞（Steve Scalise）週三表示，預計會在晚間7時（台灣時間週四早上8時）進行投票。
這一次的政府停擺已經創下美國史上最長紀錄。由於持續時間之長史無前例，分析師預估這會給美國經濟帶來相當明顯的損害，也使得聯準會（Fed）12月是否會繼續降息，陷入更深的不確定性。
共和黨在眾議院僅有219票對213票的小幅優勢，但是共和黨議員預計將會完全支持。眾議院民主黨員則是對週一（10日）「跑票」去支持政府重啟撥款案的參院民主黨人感到憤怒，因為參院的臨時撥款法案，未能納入民主黨所要求、延長補貼民眾健保費用的條款。
這次的撥款案若能通過，將使美國聯邦政府擁有可以運作到明年1月30日的資金。
眾議院的共和黨籍議長強生呼籲民主黨眾議院「仔細小心考慮」，「做出正確決定」。強生在9月眾議院投票通過川普的「又大又美」預算案之後，就宣布「任務結束」，讓眾議院一路休會至今，休會將近兩個月現在才重新開會。
在週三重新開議後，民主黨眾議員釋出關於川普的「艾普斯坦檔案」作為回敬。新釋出的電郵中顯示，長期安排未成年少女對政商名流提供性服務的艾普斯坦（Jeffrey Epstein），認為川普非常清楚他在做什麼。川普始終公開表示他和艾普斯坦不熟，完全沒有涉及艾普斯坦的醜聞圈子。
