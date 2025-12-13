快訊／美名校布朗大學驚傳校園槍擊 多人中彈槍手仍在逃

2025年12月13日，位於美國羅德島州首府的布朗大學發生槍擊案。美聯社



美國常春藤聯盟名校之一的布朗大學（Brown University）校園13日驚爆槍擊，多人中槍，槍手仍在逃，警方持續搜索。

布朗大學校方於當地時間13日下午4時22分（台灣14日凌晨5時22分）發布緊急警報，警告說校園內有槍手活動，呼籲大家待在室內，「鎖好門窗，手機調至靜音，待在隱蔽處，直到另行通知」。

不到一小時之後，下午5時11分，布朗大學再次發布通報，「警方尚未逮捕嫌犯」，請大家繼續待在避難場所。下午5點27分，校方報告，在最初的槍擊地點以東又傳出了槍擊聲。

據校園通知，槍擊首先發生在工程學院和物理系的巴魯斯與霍利大樓（Barus and Holley building）附近，該大樓有7層，內有117間實驗室、150間辦公室、15間教室。

槍擊當天是布朗大學期末考第二天，據校方表示，當天下午2點至5點巴魯斯與霍利大樓內有多場考試，校方正努力確認槍擊發生時有多少人在場。

布朗大學位於美國東北部的羅德島州首府普羅維登斯（Providence），離波士頓不遠，約有3000名研究生和7300名大學部學生。

普羅維登斯市警方已證實有多人中槍。據美國有線電視新聞網（CNN）旗下地方電視台WJAR報導，目擊者稱看到多輛救護車趕往布朗大學，對至少1名傷者進行心肺復甦，並用擔架抬走另外2名傷者。

美國總統川普、羅德島州州長麥基（Dan McKee）等人已對此事表達關注；川普當天稍早在巴爾的摩看了美國陸軍軍校和海軍軍校之間的橄欖球賽，現正返回白宮。

美國聯邦調查局（FBI）已準備提供支援、菸酒槍砲及爆裂物管理局（ATF）已參與搜索行動。

