快訊／美國前副總統錢尼去世！享壽84歲

▲美國前副總統錢尼（Dick Cheney）今（4）日傳出逝世消息，享壽84歲。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國前副總統錢尼（Dick Cheney）今（4）日傳出逝世消息，享壽84歲。

根據《CNN》報導，錢尼被認為是美國近代史上最有權勢的副總統，是美國反恐戰爭的主要策劃者，在小布希（George W. Bush）政府時期扮演重要角色，但因為美國最終未能在伊拉克找到大規模殺傷性武器，這也讓錢尼出兵伊拉克的計劃備受爭議。

錢尼晚年飽受心血管疾病的困擾，經歷了多次心臟病發作，並在2012年接受心臟移植手術，術後成功康復。2024年大選時錢尼支持賀錦麗，還稱「永遠不該再讓川普掌權」，與川普不對盤也讓曾在華盛頓舉足輕重的錢尼晚年於共和黨顯得益發孤立。

