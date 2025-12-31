快訊／美國加州內陸發生 規模5.3「淺層地震」

即時中心／潘柏廷、陳治甬報導中央氣象署科長林伯東，今（30）日上午向外界講解天氣概況；他指出未來最需要關注的天氣是元旦的強烈大陸冷氣團，緊接著是在明年（2026）1月2日到4日都會受這波冷空氣影響，北部及東北部近山區會有6到10度的低溫，而在中南部以北的平地、彰化以南的近山區都有可能出現10到12度的低溫，而在4日（週日）白天，高溫會明顯上升。未來降雨趨勢方面，林伯東指出，今天（30日）到元旦（1月1日）都受冷空氣影響，在基隆北海岸、宜蘭地區、桃園以北降雨比較明顯，而前兩區域甚至會有大雨；直到2日（週五）因乾冷空氣影響，北部及東半部雨勢會慢慢緩和，而中南部則屬於晴朗天氣。下週一（5日）另一波冷空氣下來時，北部及東半部又會恢復到迎風面降雨。降雨趨勢。（圖／氣象署提供）氣溫趨勢部分，林伯東說，今明受到東北季風影響，晚上低溫偏涼，而元旦當天就有強烈大陸冷氣團南下，緊接著2日（週五）到4日（週日）都受到強烈大陸冷氣團影響；因此北部與宜蘭低溫非常明顯下降，一直到3日（週六）清晨恐僅10度，而中部地區可能有類似接近10度低溫，在南部和花東約12到14度低溫。這一波冷空氣回暖時間，大概會落在1月4日（週日）白天，高溫會明顯上升；5日（下週一）會有另一波冷空氣，雖沒比前一波強，但還是讓北部有可能接近14度的低溫。氣溫趨勢。（圖／氣象署提供）針對1月2日晚間至1月3日凌晨低溫分布，林伯東也指出，北部及東北部近山區會出現6到8度的低溫，甚至在苗栗以北恐出現8到10度低溫；台中以北、宜蘭、花蓮平地、彰化以南的近山區可能會出現10到12度的低溫。1月2日晚間至1月3日凌晨低溫分布。（圖／氣象署提供）就跨年是否會因雲層厚，若距離台北101較遠地區是否會被遮擋，林伯東解釋，元旦當天降雨稍多，桃園以北、基隆北海岸、宜蘭相對雲層最厚，有可能跨年當天雲層較低，因此觀賞煙火時候，就會些許被雲層阻擋。至於元旦是否能看到曙光部分，林伯東也說上述提到的區域，雲層也是比較厚，也有可能影響觀賞的情形，而花東的雲層也可能偏低也會被影響；中南部雖處晴朗天氣，不一定會被影響到，但因被山擋住拍照時間會比較晚。最後，林伯東也強調，跨年到元旦是降溫的過程，而北部到跨年這天基本上低溫會達14度，近山區會更低為12至14度；花東與南部則是溫度會再高一些。原文出處：快新聞／跨年大降溫！強烈冷氣團「這天」襲來 回暖時間曝光 更多民視新聞報導2025年即將邁入尾聲 美國華爾街3大指數開低新年將至！美股交易清淡下挫 台指期盤後跌154點東北風轉強！今迎風面溫降有雨 高屏、金馬空品亮橘燈

