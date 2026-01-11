快訊／美國可能對伊朗採取軍事干預 以色列高度警戒

美軍B-2轟炸機2025年執行完轟炸伊朗的任務後，返回位於美國密蘇里州的懷特曼空軍基地。美聯社



知情人士週日（11日）向路透社表示，由於認為美軍可能會出動干預伊朗，對伊朗目前發生的反政府示威提供援助，以色列已經進入高度警戒狀態。

三名知情人士透露，以色列正對美國可能干預伊朗局勢保持高度警戒。這些曾參與以色列週末安全磋商的知情人士，並未詳細說明以色列的「高規格警戒狀態」具體代表哪些行動。以色列與伊朗曾於去年 6 月爆發過一場為期12天的戰爭。

美國總統川普近日多次威脅將進行干預，並警告伊朗統治者不得對示威者使用武力。川普於週六表示，美國已「準備好提供幫助」。

據一名當時在場的以色列消息人士透露，以色列總理納坦雅胡與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在週六的通話中，討論了美國干預伊朗的可能性。一名美國官員證實兩人確實進行了交談，但未透露具體討論主題。

