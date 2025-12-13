快訊／美國名校「布朗大學」驚傳校園槍擊案 多人中彈！槍手逃逸

國際中心／李紹宏報導

常春藤名校驚傳槍響！美國羅德島州普羅維登斯市（Providence）警方13日指出，名校「布朗大學（Brown University）」校園周邊發生槍擊事件，已經有多人中彈受傷，目前死傷人數未明，而警方全力搜索，並緊急呼籲附近居民避難。

美國布朗大學（Brown University）驚傳槍擊案，多人中彈。（圖／資料照）

根據外媒報導，布朗大學透過社群平台發布校安警示，證實校方正與多個執法機構全力合作，搜尋可能涉案的嫌犯。

根據校方警示，槍手最後一次被目擊的地點靠近巴魯斯與霍利大樓（Barus and Holley Building），該建築設有工程學院與物理系。校方已要求全體師生持續就地避難，並強烈建議遠離巴魯斯與霍利大樓周邊區域，確保個人安全。

此外，普羅維登斯警察局正積極調查布朗大學校園周遭，並與校方保持密切合作。目前，現場狀況尚未完全釐清，死傷人數尚未公布，也尚未拘捕任何嫌疑人，相關搜捕行動仍在進行中。

警方呼籲，校園及周邊地區民眾在接獲進一步通知前，務必持續待在安全地點，避免外出移動。

