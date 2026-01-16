快訊／美國對台關稅降了！美股開盤台積電ADR漲破2％

財經中心／倪譽瑋報導

本日台積電在台股表現收漲，在美股的ADR可留意。（圖／資料照）

本日美股可留意的點，有美國就業市場裁員人數持續走低；個股方面，美光（Micron）董事大買自家股票、盤前大漲，貝萊德（BlackRock）的優異財報，還有台灣取得「232條款」最優惠待遇、關稅降15％，台積電樂見台美達成關稅協議。今（16）日美股開盤，台積電ADR一度上漲2.11%。

較重大的美國經濟數據，美國勞工部公布1月10日當週的初領失業救濟金人數，降至19.8萬人，低於金融數據公司FactSet訪調分析師預估的21.5萬，也低於上週的20.7萬，可見企業裁員人數持續走低。

個股方面，除了台積電財報報喜，今日台美對等關稅談判結果揭曉，除了美國對台關稅調降為15％且不疊加MFN，還有攸關半導體及相關產品的「232條款」，美方承諾將給台灣「最優惠待遇」，台灣也是全球第一個取得最完整優惠的國家。台積電對於談判結果則回應「作為一家服務全球客戶的半導體製造商，我們樂見美國與台灣達成穩健的貿易協議」。

另一檔科技股美光，根據美國證券交易委員會（SEC）的申報資料，美光董事劉德音砸約782萬美元挺自家公司股票，以每股336至337美元的價格購入23200股，提升至25,910股。非科技股上，貝萊德秀出亮眼財報，2025年第四季營收達到70億美元，優於市場預期66.9億，買入評級也被美銀證券上調到1467美元。

美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數上漲84.47點或0.17%、標普500指數上漲17.50點或0.25%、那斯達克綜合指數上漲111.42點或0.47%、費城半導體指數上漲143.18點或1.83%。

明星個股方面，輝達（NVDA）上漲1.94美元或1.04%；指標美股蘋果（AAPL）上漲0.18美元或0.07%。另外，台積電ADR（TSM）上漲7.22美元或2.11%、美光（MU）下跌24.84美元或7.38%、貝萊德（BLK）上漲14.52美元或1.26%。

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主

