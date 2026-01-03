快訊／美國抓捕委內瑞拉強人! 諾貝爾和平獎得主：受國際正義的制裁

編譯林浩博/綜合報導

據半島電視台的快訊，2025年諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado），終於就美國3日凌晨突擊自己家鄉、逮捕強人總統馬杜洛（Nicolás Maduro）發言。馬查多稱馬杜洛將因「對委內瑞拉人民所犯下的暴力罪行，遭到國際正義的制裁」。

2025年諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多，力挺川普突襲抓捕委國強人馬杜洛的行動，稱：「該發生的事情，終於發生了。」(圖/翻攝維基百科)

身為馬杜洛的政敵，馬查多表態力挺美方行動。她大讚「人民主權與民族主權治理我們國家的時刻，終於到來」，並呼籲應讓反對派的2024年大選的候選人、她的盟友龔薩雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）獲承認為總統。

馬查多說：「我們奮鬥了好多年，我們為此犧牲了所有，而這一切都值得。應該發生的事情，終於發生了。」

她承諾，一旦反對派掌權，將恢復秩序、釋放政治犯，「建立非凡的國家，並帶我們的孩子回家」。馬查多並疾呼海外委國民眾動員，推動各國政府與民眾一同幫忙重建國家。

