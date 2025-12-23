快訊／美國消費猛物價上漲高於預期 聯準會降息機率變低

位於美國華府的聯準會。路透社資料照片



美國政府週二（23日）公布了因為政府停擺而延後發表的第三季國內生產毛額（GDP）增長數字，遠優於預期的一大因素，就是美國消費相當迅猛，加速增長。與此同時，聯準會（Fed）最關注的一個物價指標增幅也遠高於預期，這使得聯準會近期降息的機會看起來更低。

根據美國商務部公布的數據，美國個人消費支出物價指數（PCE）在第三季的年增率達2.8%，遠高於道瓊社訪調分析師預估的2.1%。而聯準會更特意關注的「核心」PCE，也就是剔除食物、能源這些波動幅度較大品項的物價指標，在第三季的年增率達到2.9%，高於分析師預期的2.6%，也明顯高於聯準會的2%目標。

廣告 廣告

根據芝商所FedWatch工具，投資人現在預計聯準會下次1月開會將會降息的機率，已經從前幾天的大約四分之一，降到13.3%，壓倒性認為聯準會屆時不會降息。

第三季的GDP增長年率高達4.3%，很大一部分要歸功於消費迅猛增長。消費支出在第三季增加3.5%，比起第二季的2.5%加速擴張，創兩年來最迅猛的增幅。

而且，個人消費支出的連鎖加權指數（chain-weighted），第三季增幅高達3.8%，遠高於分析師預期的2.8%。這個指數可以反映消費者從較便宜物品改採購較貴物品的行為趨勢。

更多太報報導

快訊／美國Q3經濟成長強勁優於預期 美股盤前小跌

美國鄉民的漫長等待：民生物價高居不下正在考驗川普支持者的耐心

美國11月通膨低於預期 投資人提高期待1月降息