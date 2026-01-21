快訊／美國總統川普開始發表達沃斯演說

美國總統川普1月21日在瑞士達沃斯的世界經濟論壇發表演說。路透社



美國總統川普週三（21日）抵達瑞士達沃斯，發表他第二次任期上任以來第一次在世界經濟論壇（WEF）演說。

在演說開頭，川普歷數了他上任一年以來美國取得的重大經濟進展，通膨下降，美國的強大經濟帶領著全球前進。

川普表示，在他上任的一年內，美國聯邦政府解僱了大量的政府員工，因為不這樣做美國的經濟難以前進。川普強調要大量減少官僚阻礙與多如牛毛的法規，今後每制定一條新規定，就要廢除十條既有規定。

他表示油價已經下跌，稅務負擔下降，美國正朝向前所未有的繁榮前進。

