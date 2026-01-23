快訊／美國要動手？川普突襲式宣布：大批美軍艦艇駛往伊朗

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普22日表示，「大規模艦隊」正駛向伊朗。川普在搭乘空軍一號自瑞士達沃斯返回華府途中，告訴記者，美方在伊朗附近部署了大批海軍力量。他稱：「你知道的，我們有許多船開往那個方向，就為了以防萬一。」

美國總統川普22日突然表示，大批美國海軍力量正駛往伊朗，升高本就緊張的美伊局勢。（圖／翻攝自X平台 @BRICSinfo）

川普強調華府正密切關注德黑蘭，並不斷重複大規模海軍正在過去：「我們有大型艦隊開往那個方向，我們會再看看。我們有大批武力開往伊朗，我寧願希望不會有事情發生。」

有美國官員證實，航母打擊群與更多的軍事資產正前往中東。包括「林肯」號航母在內的多艘戰艦，以及其所乘載的戰機和所伴隨的驅逐艦，都在這局勢緊張的時刻，從亞太地區轉移至中東。一名美軍官員還表示，正考慮多加部署防空系統。

每當中東緊張升高，美軍通常會擴大在該區域的軍事存在。川普再度強調，此次部署並不等同軍事行動不可避免。他稱：「我們有大型艦隊。我們有大規模艦隊開往那方向，我們可能不會用到它。我們就等著瞧。」

先前川普曾說，自己希望避免美國對伊朗採取進一步的軍事行動；但他同時警告，如伊朗繼續核計畫，華府將有所回應。此次最新發言，凸顯了川普呼籲克制，卻又加大對伊朗軍事施壓的矛盾。

