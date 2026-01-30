快訊／美媒爆川普最快週日空襲伊朗！鎖定領導層斬首促政權倒台

國際中心／記者彭光偉報導

根據美國獨立調查媒體《Drop Site News》報導，美國軍方高層已經通知中東的關鍵盟友，美國總統川普可能授權對伊朗發動攻擊，而且最快可能於美國時間本週日展開行動。

美國獨立調查媒體《Drop Site News》報導，美國總統川普可能最快週日授權對伊朗發動攻擊（圖／GEMINI生成示意圖）。

目標鎖定「斬首」領導層

《Drop Site News》引述消息來源指出，美軍此次的行動目標不僅限於核設施或飛彈基地，更將目標鎖定在伊朗政府高層與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的領導核心，試圖藉此削弱伊朗政權的控制力，進而促成該國政府的倒台。

一名擔任川普政府中東政策顧問的前美國情報官員向《Drop Site News》表示，美方的軍事計畫設想在精確打擊軍事與核能目標的同時，透過對領導層的「斬首行動」，引發伊朗國內新一波的大規模示威，最終達成更換政權的目標。報導進一步引述消息來源指出，以色列總理納坦雅胡對此項計畫表示支持，並向川普保證以色列能協助在德黑蘭建立一個與西方友好的新政府。

土耳其急斡旋、盟友拒絕捲入戰火

面對一觸即發的緊張局勢，土耳其領導人於週五與伊朗外長舉行會談，尋求建立美、伊、土三方對話以避免戰爭。中東多個國家對美國可能發動伊朗攻擊也不支持，沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國已相繼表態，拒絕開放其領空或領水供美軍進行軍事行動，以避免捲入衝突。

艦隊集結中，美方未否認最後通牒

《Drop Site News》向美國白宮求證未獲得正面回應，僅提及川普日前在白宮辦公室的發言。川普當時透露，美軍已有一支規模龐大的武裝艦隊正駛向伊朗，但他拒絕證實是否已向德黑蘭發出最後通牒。美國國務卿盧比歐日前在參議院聽證會上也提醒，美軍在中東地區駐紮約3萬至4萬名官兵，這些武力目前都處於伊朗短程飛彈與無人機的射程範圍之內。

德黑蘭放棄預告式打擊，揚言重創美軍

伊朗軍方則發出嚴厲警告，伊朗軍方發言人在國營電視台表示，川普低估了開戰的後果。他強調，一旦美國發動攻擊，戰火將擴及整個區域，所有駐有美軍基地的國家與以色列都將成為伊朗飛彈的打擊目標。伊朗學者也指出，德黑蘭領導層已決定放棄過往採取「預告式打擊」以降低衝突的做法，並稱若遭到美方攻擊，伊朗軍方的目標是造成美軍重大傷亡，以達成震懾效果。

伊朗外交部長阿拉奇在伊斯坦堡召開記者會表示，儘管伊朗已為戰爭做好準備，但仍願意在「公平且平等」的前提下與美國重啟核問題談判。然而，阿拉奇態度強硬地強調，伊朗的防衛能力與飛彈計畫絕對不會成為談判籌碼。目前中東局勢陷入高度僵局，國際社會正高度關注本週末美軍是否會採取進一步的軍事行動。

