快訊／美政府將重開！眾院通過臨時撥款法案

▲美國參眾議院都通過讓政府重開的臨時撥款法案。（圖／NOWnews社群中心製圖）

[NOWnews今日新聞] 來自美國最新消息，美國聯邦眾議院，當地時間12日晚上，以222票對209票，針對參議院稍早通過的聯邦政府臨時撥款法案，通過關鍵程序性投票。

此次開會，是美國政府停擺43天以來首次，辯論結束後，眾議院表決通過臨時撥款法案，過程有6名民主黨人倒戈，待交由總統川普簽署生效後，將結束美國史上最長的政府關門危機。

外媒指出，雖然政府即將重開，但等一切恢復正常，還需要一點時間，畢竟全美大量航班，都因為空中交通管制人員不足而取消，至於食品券的發放仍處於不確定狀態。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

遭民主黨以「富豪淫魔」電郵爆料！川普反擊：轉移政府關門注意力

美國政府關門危機即將結束？參議院取得突破 川普說話了

政府關門連累航管！美國運輸部長：40個主要機場將削減10%運力