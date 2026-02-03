快訊／美濃大峽谷「盜採地主」議員特助等12人海撈2億…遭起訴求處重刑

記者簡榮良／高雄報導

利益關係盤根錯節全出土！去年8月國民黨立委柯志恩爆料高雄美濃大峽谷盜採案，卻意外扯出，陪同多次現場勘查的無黨籍議員朱信強前特助石麗君，就是「盜採地主」，諷刺至極，石麗君海撈2億4千多萬被裁定羈押禁見，檢方歷時4月偵辦，近期偵結，依廢清法等罪嫌起訴石麗君等12人求處重刑，但名單中不見當初畏罪喝清潔劑的石麗君丈夫巫男；據悉，石女護夫心切，將罪全攬在自己身上。

檢方歷時4月偵辦，近期偵結，依廢清法等罪嫌起訴石麗君等12人求處重刑。（圖／翻攝畫面）

石麗君穿上代表朱信強服務處背心大約四年多的時間，名下土地涉及遭盜採砂石回填廢棄物，爆發爭議後，朱信強發聲明切割。地方上都叫石麗君「婷婷」，丈夫巫男從事砂石業，自然都會敬她三分，兩人活躍在美濃一帶，這回卻因盜採案摔一跤。先是遭市府開罰300萬元，隨後橋頭地檢署發動偵查，去年9月14日拘提石麗君及其巫姓丈夫、承租人王國正到案，隔天依廢棄物清理法，諭知石女與巫男各以100萬、80萬元交保。

起訴名單中不見當初畏罪喝清潔劑的石麗君丈夫巫男；據悉，石女護夫心切，將罪全攬在自己身上。（圖／翻攝畫面）

然而檢調疑似又有新事證，10月27日再度前往石麗君家搜索，石女乖乖配合，但巫男藉故上廁所，衝上住家頂樓，眼尖調查人員擔心滅證，後腳跟著上去；未料，他當著檢調的面喝清潔劑，差點釀出人命，送醫後無生命危險，石麗君護夫心切，將罪全攬在自己身上，被羈押禁見。

檢方歷時4個月調查，2024年6月間，呂啟田透過王國正與前議員助理石麗君簽訂假租賃契約，以1600萬元取得石女成功段470號等農地，盜採砂石販賣後，再向清運業者收取每車600元至1500元不等費用回填廢棄物，體積高達14萬餘公噸，加上盜採砂石獲利，集團從上到下至少不法獲利2億4千多萬元。

犯罪集團從上到下至少不法獲利2億4千多萬元。（圖／翻攝畫面）

案件偵結，檢方認為呂啟田長期主導一個犯罪集團，犯案時間久、規模大，情節相當嚴重，不只對國土和環境造成幾乎無法回復的破壞，犯罪所得更高達2億4千多萬元，影響層面深遠，依法應從重量刑，建請判處四年以上有期徒刑。

至於石麗君，明明知道這些行為是違法的，仍然參與犯罪集團的運作。犯案時身分是議員助理，卻利用職務之便，協助申請砂石車通行證，交給呂啟田及運輸業者旗下的司機使用，配合盜採土石集團，在農地回填廢棄物，對公共利益造成嚴重損害。犯後態度不佳，毫無悔意，建請判處兩年以上有期徒刑。

石麗君犯後態度不佳，毫無悔意，檢方建請法院判處兩年以上有期徒刑。（圖／翻攝畫面）

