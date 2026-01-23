快訊／美眾院通過國防撥款法案！含援台11.5億美元

美國總統川普。（圖／美聯社）





美國聯邦眾議院於今（23）日下午正式通過總額達8387億美元（約新台幣26.5兆元）的「2026財年國防撥款法案」。

法案中明確授權撥款10億美元用於強化台灣安全合作，並額外編列1.5億美元用於補償美方提供給台灣的國防物資。該法案後續將移交參議院審議，必須在1月30日政府資金到期前完成立法。

10億美元投入「台灣安全合作倡議」

眾議院下午以341票贊成、88票反對的壓倒性票數，通過內含國防預算的「2026財年綜合撥款法案」。

根據眾議院撥款委員會於本月19日公布的內容，該法案完全依據總統提出的預算請求，編列10億美元（約新台幣315億元）專款用於執行「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative），旨在深化台美安全夥伴關係。

編列1.5億美元補償軍資 確保美軍戰備庫存不受援台影響

除了針對安全合作的直接撥款，法案另編列1.5億美元預算，專門用於替換及補償先前提供給台灣的國防現有物資。

美媒分析指出，這項編列是為了確保美方在協助台灣強化國防實力的同時，能及時填補美軍自身的裝備庫存，維持戰備水平。

參議院下週審議關鍵期 必須趕在1/30政府停擺前過關

隨著眾議院表決通過，法案將送往參議院。由於聯邦政府資金將於1月30日到期，而參議院預計於下週復會，屆時審議時程將非常緊迫。

若參議院未能於資金到期前通過這項撥款法案，美國政府將面臨停擺風險。外界普遍關注參議院能否在期限內達成共識，完成這項涉及印太地區安全佈局的重要預算案。

