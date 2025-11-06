快訊／美股估值危機未解 這檔「非科技股」暫漲

財經中心／倪譽瑋報導

美國連鎖電影院AMC財報揭曉，營收13億超出預期，並對未來抱有較好展望。（圖／翻攝自維基百科）

先前美股估值過高讓大盤重挫，上個交易日小非農ADP報告表現佳，美國最高法院也正是審理川普關稅的合法性，帶動美股反彈，不過估值過高危機仍在，投資人對股市看法偏謹慎。較重大的消息有美國的連鎖電影院AMC公布財報，營收超出預期，雖然非熱門的科技股，但可稍微留意其股價。今（6）日美股開盤，AMC暫漲。

美國最高法院週三開始，就總統川普關稅授權合法性進行辯論，部分保守派大法官對川普陣營提出質疑，使外界認為川普勝訴機率下降。ADP報告則顯示，美國10月私營部門新增就業人數達4.2萬人，遠高於市場預期的2.8萬人，創今年7月以來最大增幅，顯示勞動市場有回溫。聯準會鴿派理事米蘭指出，通膨緩、勞動市場穩定，降息仍是合理政策。

個股消息方面，AMC公布2025年第三季度財報，營收超出13億美元，超出預期12.3億美元的5.69％，不過，其每股盈餘只有-0.21美元，低於預期-0.19美元。但公司預期第四季度將表現強勁，執行長阿倫（Adam Aron）喊話「我們仍然相信，2026年的票房規模將比2025年的票房規模大得多。」

美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數上漲31.98點或0.07%、標普500指數下跌0.49點或0.01%、那斯達克綜合指數下跌32.93點或0.14%、費城半導體指數上漲5.80點或0.08%。

明星個股方面，輝達（NVDA）下跌1.68美元或0.62%；指標美股蘋果（AAPL）下跌1.67美元或0.62%。另外，AMC Entertainment Holdings（AMC）上漲0.025美元或1.00%。

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主。

