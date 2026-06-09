快訊／美股多頭無力費半慘摔逾7% 台指期夜盤跳水崩跌逾2千點

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財經中心／程正邦報導

美股多頭無力，四指反彈後走跌，費半慘摔逾7%。（圖／翻攝自Yahoo!股市）

國際金融市場動盪加劇，美股周2開盤雖一度在科技股逢低買盤帶動下強勢衝高，道瓊工業指數與那斯達克指數早盤分別大漲逾400點與300點，激勵與台股高度連動的台指期夜盤一度勁揚396點，最高攻上45073點。然而盤中晶片股買氣急速凍結，美股主要指數隨後全面反轉崩跌，盤中費城半導體指數更慘烈滑落7.62%，引發台指期夜盤同步上演跳水式殺盤，瘋狂崩跌逾2千點，失守43000點大關。

受美股影響，台指期夜盤跳水崩跌逾2千點。（圖／翻攝自Yahoo!股市）

費半暴跌近千點科技巨頭全線潰敗

根據台灣時間10日凌晨0時30分盤中數據，美股道瓊工業指數下跌412.88點或0.81%，暫報50373.13點；標普500指數下跌136.25點或1.84%，暫報7269.48點；那斯達克指數更是重挫794.73點或3.06%，暫報25134.93點。其中，作為科技股多空風向球的費城半導體指數表現最為慘烈，一度狂瀉983.50點，跌幅高達7.62%，暫報11923.20點，直接引爆市場恐慌情緒。

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美股5大科技巨頭除Meta逆勢抗跌外，其餘全數潰不成軍，蘋果大跌3.99%，微軟也重挫2.59%。半導體權值股更是本波重災區，除超微（AMD）崩跌9.36%外，市場指標輝達（NVIDIA）也欲振乏力，導致台積電ADR與聯電ADR分別下挫4.29%與5.85%。這股強烈賣壓直接衝擊台指期夜盤暴跌2015點，跌幅來到4.51%，暫報42662.00點，市場籌碼面面臨極其嚴峻的多殺多考驗。

半導體權值股是重災區，超微（AMD）崩跌9.36%。（圖／翻攝自Yahoo!股市）

關鍵通膨數據出爐前夕美銀拉警報

面對全球股市高檔劇烈修正，美銀證券（BofA Securities）近日發布最新報告警告，市場上已經有越來越多的「熊市信號」相繼浮現，顯示本波多頭市場的頂部恐已臨近。美銀分析指出，美股在經歷長線大漲後，評價面本就面臨修正壓力，如今國際原油等原物料價格波動，更加劇了市場對通膨死灰復燃的擔憂。

尤其美國即將在周3公布關鍵的5月份消費者物價指數（CPI），市場普遍預期其年增幅恐將創下3年多來的新高紀錄。市場專家憂心，若屆時公布的實際數據再度超出預期，勢必會進一步強化聯準會（Fed）在年內重啟升息或延後降息的鷹派押注，這對於目前極度敏感且脆弱的科技股與半導體板塊而言，無疑將帶來沉重的資金撤離壓力，投資人短線上切勿盲目進場接刀。

輝達（NVIDIA）欲振乏力，導致台積電ADR下挫4.29%。（圖／翻攝自Yahoo!股市）

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