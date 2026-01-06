快訊／美股新年首週開紅盤！AI晶片點火費半 生技新星暴漲152%

財經中心／程正邦報導

美股新年首週開紅盤！四大指數全面上漲。（圖／翻攝Yahoo!股市）

2026年美股開年漲勢在週二（6日）進入震盪消化期，市場屏息等待本週關鍵就業數據，以釐清聯準會（Fed）在通膨壓力與失業率上升間的政策走向。儘管道瓊工業指數早盤微跌，但資金輪動極為顯著，不僅輝達（Nvidia）在CES展發表全新AI平台拉抬半導體板塊，生技股Alumis（ALMS）更因臨床實驗數據驚艷，盤中狂飆逾150%，成為開盤最強黑馬。

生技新星Alumis（ALMS）宣布新藥通過三期實驗，一度暴漲152%。（圖／翻攝Yahoo!股市）

宏觀數據陰霾：PMI 連十萎縮，市場觀望「微妙平衡」

今日重要經濟數據顯示，美國2025年12月ISM製造業PMI降至47.9，低於預期且連續第10個月位於50榮枯線下方。里奇蒙聯準銀行總裁巴金（Tom Barkin）警示，政策前景目前處於「微妙平衡」，市場普遍認為，週五公布的勞動市場數據將決定Fed放寬貨幣政策的速度。

在宏觀不確定性下，美股呈現顯著的分散配置趨勢。至台灣時間7日凌晨1時，道瓊指數上漲202.72點（+0.41%），標普500上漲11.07點（+0.16%），而由AI科技股領軍的那斯達克與費城半導體指數表現最為搶眼，那斯達克上漲21.78點（+0.09%），費半漲幅則來到164.82點（+2.21%）。

輝達執行長黃仁勳發表全新運算平台「Vera Rubin」，帶動股價漲幅。（圖／翻攝Yahoo!股市）

AI新霸主：黃仁勳揭幕「Vera Rubin」 點名台積電推手

科技股焦點依然鎖定在拉斯維加斯的CES消費性電子展。輝達執行長黃仁勳發表全新運算平台「Vera Rubin」，解決長上下文（long context）處理時的運算瓶頸，並主打資料中心大幅節電。

* 輝達（NVDA）： 盤中上漲0.62%，暫報189.28美元。黃仁勳特別指出，台積電（TSM）是此平台的幕後關鍵推手。

* 台積電 ADR： 受此激勵，台積電ADR盤中上漲1.57%至每股327.3美元，記憶體大廠美光（MU）也隨AI需求推升上漲6.11%。

AI晶片點火費半，台積電ADR這幾天漲勢驚人。（圖／翻攝Yahoo!股市）

生技股大驚奇：Alumis 三期臨床成功，股價「翻倍再翻倍」

今日市場最震撼的消息來自生技廠 Alumis（ALMS）。該公司宣布其治療牛皮癬的藥物在3期臨床試驗中取得突破性進展，約65%患者症狀改善達90%，部分甚至完全清除。

Alumis開盤一度暴漲152.71%，每股上漲12.69美元，漲幅遠超AI龍頭輝達，成為吸金焦點。盤中漲幅滑落，仍有106.91%。

市場預期該公司計畫於2026年下半年向FDA提交申請，投資人正押注其潛在的龐大市場規模。

記憶體大廠美光（MU）也隨AI需求推升上漲6.11%。（圖／翻攝Yahoo!股市）

能源與商品：Vistra 砸40億美元併購，黃金續強避險

非科技股另一亮點為能源大廠 Vistra Corp（VST），該公司宣布以40億美元收購擁有眾多天然氣電廠的 Cogentrix Energy，帶動股價上漲逾4%。此外，隨著川普政府介入委內瑞拉原油重建，能源股雪佛龍與康菲石油亦同步走揚。

在避險資產方面，由於市場擔憂去美元化進程，黃金價格續強，上漲0.55%至每盎司4,475.80美元，銅價則突破每公噸13,200美元大關。

