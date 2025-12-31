快訊／美股跨年夜開盤！輝達擬「砸941億」擴張AI 股價漲破1.3%

財經中心／倪譽瑋報導

輝達計畫買下以色列的AI新創公司，並在當地拓展業務。（圖／資料照）

今（31）日是跨年夜，美股交易依舊，較重大的消息有FOMC會議紀錄出爐，讓市場預估聯準會（Fed）2026年1月降息機率低。個股方面，科技大廠輝達擬買下以色列的人工智慧（AI）新創公司AI21 Labs，可能花30億美元（約新台幣941億）拓展海外事業；還有中國社群平台微博有意回購包含ADR的股份，跨年倒數同時可看看股價。今日美股開盤，輝達一度上漲1.31%。

30日FOMC會議紀錄揭曉，對於明（2026）年降息議題，部分與會官員認為，今（2025）年已三度降息，依後續經濟展望，利率應該適合在一段時間內維持不變；而芝商所（CME）FedWatch工具顯示，1月降息一碼的可能性不到15％；3月則是一半一半。

以色列媒體《Calcalist》報導，先前AI21 Labs開放出售，吸引眾多科技巨頭；而輝達正加速與AI21 Labs商談收購，預估交易金額落在20億到30億美元之間，也有意在以色列拓展其研發業務、擴張AI布局。另外，微博宣布，為幫股東創造長期價值，擬在未來一年內回購不超過2億美元的股份，包括美國存託憑證（ADR）。

美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數下跌46.82點或0.10%、標普500指數下跌1.95點或0.03%、那斯達克綜合指數下跌3.77點或0.02%、費城半導體指數上漲6.01點或0.08%。

明星個股方面，輝達（NVDA）上漲2.46美元或1.31%；指標美股蘋果（AAPL）下跌0.34美元或0.12%。另外，微博ADR（WB）上漲0.08美元或0.79%。

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主

