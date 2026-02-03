快訊／美股開盤勁揚！道瓊漲逾百點 台積電ADR漲0.78%

財經中心／彭淇昀報導

今（3）日美股開盤4大指數波動，道瓊工業指數上漲138.97點或0.28%、標普500指數上漲11.13點或0.16%、那斯達克綜合指數上漲55.19點或0.23%、費城半導體指數上漲93.59點或1.15%。

美股開盤4大指數持續波動。（示意圖／翻攝自pixabay）

明星個股方面，輝達（NVDA）下跌0.42或0.22%、特斯拉（TSLA）下跌0.08或0.02%。指標美股蘋果（AAPL）下跌0.62或0.23%、Meta上漲0.59或0.08%、亞馬遜上漲1.14或0.47%。另外，台積電ADR股價上漲2.66或0.78%。

