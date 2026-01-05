快訊／美股開盤台積電ADR一度漲破3％！市值穩坐世界第六寶座

財經中心／倪譽瑋報導

Companies Market Cap全球企業市值排行榜顯示，如今的台積電是全球市值第六。（圖／翻攝自 Companies Market Cap ）

日前美國派員生擒委內瑞拉總統，美國總統川普也表示「我們需要取得該國的石油，以重建這個國家」；這個重要產油國的變故是否衝擊國際油價？有待觀察；另外，國際消費電子展（CES）即將登場，投資人密切留意科技大咖的發言。個股方面，今（5）日台積電在台股又創天價，在美股的ADR能否延續？今日美股開盤，台積電ADR續漲，漲幅一度來到3.80%。

根據石油輸出國組織（OPEC）數據，委內瑞拉的石油儲量約占全球總量17%，但屬於超重油，提煉成本較高。如今川普下令攻擊委內瑞拉，轟炸多個軍事設施，同時將總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與妻子抓到美國接受審判，目前委國暫由副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）領導，目前國家走向暫不明朗。

廣告 廣告

個股方面，台積電（2330）今日在台股漲勢兇猛，股價盤中最高觸及1685元，最終台股還成功站上30000點大關，這波漲勢幾乎完全由台積電獨力撐起，可留意台股的強勁表現在美股是否能延續？另外，科技圈盛事CES 2026即將登場，輝達執行黃仁勳等大咖的演說備受期待。

美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數上漲458.50點或0.95%)、標普500指數上漲35.88點或0.52%、那斯達克綜合指數上漲120.30點或0.52%、費城半導體指數上漲114.55點或1.56%。

明星個股方面，輝達（NVDA）上漲1.21美元或0.64%；指標美股蘋果（AAPL）下跌2.00美元或0.74%。另外，台積電ADR（TSM）上漲9.38美元或3.80%。

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主

更多三立新聞網報導

美國軍事行動再起？五角大廈「披薩指數」暴漲 比打委內瑞拉前高

全台進冰箱！下波低溫「挑戰寒流」連凍5天 天氣風險：最冷探5度

很多人犯錯！綠皮菜瓜布「不適合刷餐具」 官方曝用途

親中不讓台人入境！台灣不買「這國」龍蝦 採購暴跌70％

