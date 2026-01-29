快訊／美股開盤「天堂與地獄」 科技巨頭一個漲破10％、一個狂瀉10％

財經中心／倪譽瑋報導

Meta財報、財測均優，美股開盤股價大漲。（圖／翻攝自Pixabay）

美股訊息眾多！除了聯準會（Fed）扛住總統川普的降息施壓外，眾多企業巨頭如Meta、IBM、特斯拉（Tesla）、微軟（Microsoft）等財報紛紛出爐，可留意多檔科技相關個股走向。今（29）日美股開盤，Meta一度上漲破10％、微軟則一度下跌超過10％。

本日美股的大方向，聯準會2026年首場利率決策會議上，以10比2票數決議「基準利率按兵不動」，仍然維持在3.5％到3.75％區間，只有被視為「總統人馬」的理事米蘭（Stephen Miran）、華勒（Christopher Waller）投下反對票。主席鮑爾（Jerome Powell）也強調，不會讓聯準會失去獨立性，外媒解讀為扛住先前川普施壓降息。

廣告 廣告

個股方面，較強勁的財報有Meta（臉書母公司），2025第4季營收年增24%至598.9億美元，遠超市場預期585.9億美元；2026第一季營收預期535至565億美元，一樣超越市場的513億美元，公司也計畫大幅提高AI資本支出。IBM同樣強勁，第4季營收年增12%至196.9億美元，高於預期192.3億美元，執行長也透露，公司在AI業務不落人後，累計金額突破125億美元。

至於微軟的財報，2026會計年度第2季（12/31止）營收雖達812.7億美元、高於LSEG調查共識802.7億美元，但雲端服務季營收成長放緩至39％。特斯拉則是在2025第4季財報上，營收年減3％至249億美元，電動車業務還下滑了11％，也釋出Model S、X將停產的消息，未來計畫把美國加州工廠，改用於製造「Optimus」人形機器人。

美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數上漲53.81點或0.11%、標普500指數上漲10.74點或0.15%、那斯達克綜合指數下跌179.01點或0.75%、費城半導體指數上漲48.42點或0.58%。

明星個股方面，輝達（NVDA）上漲0.43美元或0.22%；指標美股蘋果（AAPL）上漲2.21美元或0.86%。另外，Meta（META）上漲68.49美元或10.24%、IBM（IBM）上漲22.22美元或7.56%、微軟（MSFT）下跌48.99美元或10.17%、特斯拉（TSLA）上漲2.99美元或0.69%。

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主

更多三立新聞網報導

台北人快把握！政府「3000元補助」數量有限 非低收也能辦

營養師曝長輩「身體崩盤前兆」 最怕誤把警訊當健康

癌症名醫曝「絕對不吃3種早餐」：小心癌王上身

