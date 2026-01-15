快訊／美股開盤一片紅！費半漲逾200點 「輝達、AMD」全漲了

財經中心／李紹宏報導

今（15）日美股開盤4大指數波動，截至發稿時間，道瓊工業指數上漲216.96點或0.44％、標普500指數上漲38.58點或0.56％、那斯達克綜合指數上漲179.51點或0.76％、費城半導體指數上漲236.86點或3.08％。

美股15日開盤，4大指數持續波動。（示意圖／pexels）

明星個股方面，輝達（NVDA）上漲4.21或2.3％、特斯拉（TSLA）上漲3.94或0.9%。指標美股蘋果（AAPL）下跌0.0095或0.0019%、Meta上漲2.63或0.43%、亞馬遜上漲1.38或0.58%。另外，台積電ADR股價下跌20或1.17%。

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主

