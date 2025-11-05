快訊／美股開盤一片紅！道瓊上漲28.33點 台積電ADR下跌0.17%

財經中心／張尚辰報導

美股今日開盤，4大指數持續波動。（示意圖／翻攝自Pixabay）

今（5）日美股開盤4大指數波動，截至發稿時間，道瓊工業指數上漲28.33點或0.06%、標普500指數上漲0.60點或0.01%、那斯達克綜合指數上漲20.40點或0.09%、費城半導體指數上漲61.16點或0.88%。

明星個股方面，輝達（NVDA）下跌0.41或0.20%、特斯拉（TSLA）上漲3.38或0.76%。指標美股蘋果（AAPL）下跌2.31或0.86%、Meta上漲4.63或0.74%、亞馬遜下跌2.65或1.06%。另外，台積電ADR股價下跌0.51或0.17%。

