快訊／美股開盤一片紅！道瓊漲逾百點 台積電ADR漲0.30%

財經中心／彭淇昀報導

美股昨日逢感恩節休市一日，今（28）日市場焦點轉向黑色購物潮。今日美股開盤4大指數波動，道瓊工業指數上漲108.85點或0.23%、標普500指數上漲16.75點或0.25%、那斯達克綜合指數上漲91.32點或0.39%、費城半導體指數上漲23.6點或0.34%。

美股開盤4大指數持續波動。（示意圖／翻攝自pixabay）

明星個股方面，輝達（NVDA）下跌1.41或0.78%、特斯拉（TSLA）上漲4.59或1.07%。指標美股蘋果（AAPL）下跌0.38或0.14%、Meta上漲3.69或0.58%、亞馬遜上漲2.00或0.87%。另外，台積電ADR股價上漲0.86或0.30%。

