快訊／美股開盤一片綠！道瓊跌逾180點 台積電ADR下跌0.6%

財經中心／張尚辰報導

美股今日開盤，4大指數持續波動。（示意圖／翻攝自pixabay）

今（30）日美股開盤4大指數波動，截至發稿時間，道瓊工業指數下跌181.46點或0.38%、標普500指數下跌39點或0.57%、那斯達克綜合指數下跌192.40點或0.80%、費城半導體指數下跌47.34點或0.65%。

明星個股方面，輝達（NVDA）下跌2.77或1.34%、特斯拉（TSLA）下跌7.17或1.55%。指標美股蘋果（AAPL）上漲4.07或1.51%、Meta下跌94.23或12.54%、亞馬遜下跌4.43或1.92%。另外，台積電ADR股價下跌1.84或0.60%。

