快訊／美股開盤！科技巨頭雪崩「跌破15％」 降息難救大盤

財經中心／倪譽瑋報導

甲骨文財報，多項表現低於市場預期，造成股價波動。（圖／翻攝自維基百科）

近期美股重要消息接連釋出，例如聯準會（Fed）宣布降息1碼，市場對美債信心回溫，不過對未來再降息看法偏謹慎。另外，AI科技巨頭甲骨文（Oracle）的財報出爐了，成績低於市場預期，雖然公司喊話未來有大量AI、雲端相關訂單，但不少投資人仍質疑其對AI基礎設施的投資。今（11）日美股開盤，3大指數暫走跌、甲骨文更大跌超過15％。

12月FOMC會議登場，結果為今（2025）年第三度降息一碼，聯邦基金利率創下三年來新低。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，利率已處於中性水平，再降息得留意通膨風險與就業市場疲弱間的平衡，被解讀為釋出審慎訊號。本次偏「鷹式降息」，美國總統川普跳出來直批「幅度相當小」，並嘲諷鮑爾「死板僵硬」扯美國經濟後腿。

廣告 廣告

另外，被視為「AI投資情緒溫度計」的甲骨文公布會計年度第二季財報，總營收達161億美元，略低於市場預期的162.1億美元、雲業務銷售額79.8億美元，也低於預期的80.4億美元。公司方仍喊話，AI相關訂單規模龐大，需要較長時間消化，短期無法帶來亮眼營收；此外，Meta、輝達等大客戶已承諾更多雲端使用量。

美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數上漲183.77點或0.38%、標普500指數下跌26.95點或0.39%、那斯達克綜合指數下跌174.21點或0.74%、費城半導體指數下跌145.24點或1.94%。

明星個股方面，輝達（NVDA）下跌5.06美元或2.75%；指標美股蘋果（AAPL）下跌0.43美元或0.16%。另外，甲骨文（ORCL）下跌34.35美元或15.38%。

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主

更多三立新聞網報導

台灣硬起來！1顆南非新鮮蘋果都不買 採購額狂瀉2.3億

中日對立無解？陸學者示警：和「甲午戰爭」前非常相似

YouBike新制一次看！明年不投保沒得騎 還有借車、還車雙優惠

曾喊不會倒！台北大安精華區爛尾樓「今整棟法拍」驚見2戶苦主

