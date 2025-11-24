快訊／美股開盤！道瓊小跌34.57點 台積電ADR上漲1.05%

財經中心／彭淇昀報導

今（24）日美股開盤4大指數波動，道瓊工業指數下跌34.57點或0.07%、標普500指數上漲48.11點或0.73%、那斯達克綜合指數上漲339.58點或1.52%、費城半導體指數上漲198.12點或3.09%。

美股開盤4大指數持續波動。（示意圖／翻攝自pixabay）

明星個股方面，輝達（NVDA）下跌1.58或0.88%、特斯拉（TSLA）上漲16.3或4.17%。指標美股蘋果（AAPL）上漲2.38或0.87%、Meta上漲11.01或1.85%、亞馬遜上漲3.98或1.80%。另外，台積電ADR股價上漲2.89或1.05%。

