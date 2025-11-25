快訊／美股開盤！道瓊漲近200點 台積電ADR下挫2.15%

財經中心／彭淇昀報導

美股昨日強勢收紅，不過今（25）日開盤4大指數除了道瓊之外，其他都下跌，道瓊工業指數上漲171.88點或0.37%、標普500指數下跌4.66點或0.07%、那斯達克綜合指數下跌85.59點或0.38%、費城半導體指數下跌105.88點或1.58%。

美股開盤4大指數持續波動。（示意圖／翻攝自pixabay）

明星個股方面，輝達（NVDA）下跌9.26或5.07%、特斯拉（TSLA）下跌4.21或1.01%。指標美股蘋果（AAPL）上漲4.23或1.53%、Meta上漲9.11或1.49%、亞馬遜下跌0.04或0.02%。另外，台積電ADR股價下跌6.11或2.15%。

