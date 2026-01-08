快訊／美股開盤！4大指數全跌 「軍火股」逆勢暴漲破8％

財經中心／倪譽瑋報導

川普喊話增加軍費預算，刺激大軍火商 Northrop Grumman 的股價。（圖／翻攝自Northrop Grumman臉書）

上個交易日美股的科技股有稍稍降溫，如今美國總統川普喊出要提升軍費預算到1.5兆美元，國防軍工股成為焦點，可留意個股如：世界第四大軍火商Northrop Grumman，或是有協助生產戰鬥機的波音（Boeing）、客戶是美軍的科技公司Palantir。今（8）日美股開盤，4大指數一度全走跌、Northrop Grumman一度上漲8.08%。

近期川普喊出，為了美國的利益，計畫將2027財年的軍費預算，從目前的近1兆美元大幅提升至1.5兆美元，隨著美國關稅收入增長，有足夠經費可用於打造「確保我們安全、安心」的夢想軍隊。還特別點名雷神公司（Raytheon）專注於股東分紅，而非國防戰備。

廣告 廣告

個股方面，科技股較前幾天有衰退趨勢，消息上有特斯拉喊話，要打造自己的2納米晶圓廠、上海工廠的第500萬台電驅系統正式下線。還有美軍客戶之一的Palantir，日前傳出有參加美國突襲委內瑞拉的行動，去年聖誕節以來Palantir股價低迷，如今連日以上漲作收，本次盤前也一度漲破2％。

美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數下跌57.57點或0.12%、標普500指數下跌4.74點或0.07%、那斯達克綜合指數下跌60.69點或0.26%、費城半導體指數下跌50.20點或0.66%。

明星個股方面，輝達（NVDA）下跌0.92美元或0.48%；指標美股蘋果（AAPL）下跌2.97美元或1.14%。另外，Northrop Grumman（NOC）上漲46.57美元或8.08%、波音（BA）上漲3.18美元或1.39%、Palantir（PLTR）上漲3.06美元或1.68%。

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主

更多三立新聞網報導

開直播嗆習近平！驚傳「中共國師」李毅被人帶走

斷交下場淒涼！友邦媒體細數「投靠中國慘案」：台灣很重要

傳多位機車乘客「環抱騎士被罰600」 警闢謠：犯4錯才會罰

