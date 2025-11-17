快訊／美股開盤4大指數均跌！它「獲巴菲特加持」逆勢漲破5％

財經中心／倪譽瑋報導

巴菲特旗下控股公司揭露，對Alphabet（代表Google）增加43億美元持股。（示意圖／翻攝自Pixabay）

目前聯準會（Fed）官員對於降息持保守態度，市場上還有擔憂AI產業過度樂觀的聲音，投資人情緒過熱恐導致AI估值偏高。不過目前仍有許多影響科技股的大事件，例如「股神」巴菲特旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）擁有眾多Alphabet持股、19日輝達財報即將揭曉。今（17）日美股開盤，Alphabet一度上漲破5％。

雖然降息機率低，不過本週聯準會會議紀錄將出爐，還有全球採購經理人指數 (PMI) 初值開牌，也許可從中觀察出一些訊號。輝達預計19日公布止於10月底的年度第3季財報，身為科技股關鍵指標的它，財報結果讓投資人高度關注，華爾街暫估營收將年增56％。

廣告 廣告

另外，波克夏海瑟威最新13F文件顯示，公司申報一次買進1785萬股Alphabet（繼承Google的上市公司地位、股票代號），市值約43億美元，似乎是對AI的押注。與買進Google同步，波克夏海瑟威也減持4180萬股蘋果。

美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數下跌60.88點或0.13%、標普500指數下跌27.19點或0.40%、那斯達克綜合指數下跌114.24點或0.50%、費城半導體指數下跌64.94點或0.95%。

明星個股方面，輝達（NVDA）下跌3.16美元或1.66%；指標美股蘋果（AAPL）下跌4.47美元或1.64%。另外，Alphabet（GOOG）上漲15.17美元或5.48%。

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主。

更多三立新聞網報導

前主管曝「成吉思汗水很深」 逆風讚館長是好老闆：很替底下著想

義大利披薩老闆「羞辱台灣人」遭出征！外交部發聲了

他到停屍間上班「只為吃人肉」 還偷血袋、挖人骨回家收藏

全球最富裕城市排名！東京拿下冠軍 台灣5城市上榜「台北奪25」

