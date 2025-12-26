快訊／美股開盤4大指數平淡 「太空股」殺出一度漲破39%

財經中心／倪譽瑋報導

太空與國防技術公司Sidus Space，美國政府將其納入飛彈防禦合約計畫。（圖／翻攝自Sidus Space官網）

美股歷經聖誕休市後，今（26）日暫無重磅經濟數據，或是較大科技公司的財報。不過，航太與國防技術公司Sidus Space完成2500萬美元公開發行，加上公司被美國納入飛彈防禦合約計畫，雖然總市值不高，但可留意相關走向。今日美股開盤，4大指數平淡，但Sidus Space一度上漲39.9%。

上個交易日，美股在平安夜主要指數再創歷史新高，道瓊工業指數上漲約300點，收在歷史新高位置。標普500指數上漲0.3%，連續第二個交易日刷新收盤紀錄。本次是否能再延續？有待觀察。

個股方面，雖然各科技股沒有太重大消息，但航太防務公司Sidus Space公告，美國政府將公司納入飛彈防禦合約計畫，並完成2500萬美元公開發行，盤前一度上漲破36％，也許能成為「太空概念股」新的一員。

美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數下跌31.52點或0.06%、標普500指數上漲7.21點或0.10%、那斯達克綜合指數上漲31.92點或0.14%、費城半導體指數上漲15.41點或0.21%。

明星個股方面，輝達（NVDA）上漲3.32美元或1.76%；指標美股蘋果（AAPL）上漲0.95美元或0.35%。另外，Sidus Space（SIDU）上漲0.87美元或39.94%。

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主

